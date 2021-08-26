東京殘奧｜余翠怡8強不敵中國劍手無緣獎牌　吳舒婷16強止步

香港輪椅劍擊隊3名女將今日（26日）登場，由「七金劍后」余翠怡領銜，率先出戰女子A﹑B級重劍個人賽。余翠怡闖入8強硬撼中國的榮靜，結果以11：15飲恨，無緣獎牌。



東京殘奧會次日賽事，香港輪椅劍擊隊3名女將余翠怡﹑吳舒婷與鍾婉萍出戰女子個人重劍。

歷屆勇奪7金3銀1銅的余翠怡，偕師妹吳舒婷出戰A級女子重劍。這名第5度出戰奧運的「七金劍后」，分組賽一劍不敵俄羅斯劍手，錄得3勝1負；隊友吳舒婷則拿下2勝2負，二人攜手晉身16強。余翠怡與烏克蘭的Nataliia MANDRYK碰頭，以15：10擊敗對手。

余翠怡8強與中國的榮靜爭出線，「七金劍后」大部分時間落後1至2分，首節以9：11稍微落後，可惜次節開段再失兩分，最終以11：15落敗，8強止步，無緣爭奪獎牌。

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余翠怡（右）小組賽以3勝1負躋身16強。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

這名「七金劍后」首個項目出師不利，與獎牌僅差一步，賽後坦言今仗打法較為被動，受心理因素影響未能完全發揮實力，「與教練的賽前部署是更加進取，可惜因為心理因素影響下，有點患得患失，好多戰術不敢大膽運用，變得更保守，很多分數的處理可以更好，所以未能再進一步有點失望。」

余翠怡明日（27日）將會再度出戰，與隊友吳舒婷及鍾婉萍角逐女子重劍團體賽，翠怡直言團體項目同樣難打，故希望在小組賽有更佳的發揮，以較佳的位置晉級淘汰賽，再度衝擊獎牌。

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余翠怡8強不敵中國劍手榮靜，無緣獎牌。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

另一港將吳舒婷迎戰匈牙利的Zsuzsanna KRAJNYAK，二人爭持激烈，首節以6：10落後，力戰下以12：15不敵，無緣8強。

吳舒婷不敵匈牙利劍手16強止步。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

另外，出戰B級個人賽的鍾婉萍，小組賽錄得1勝5負，無緣晉身淘汰賽。