東京殘奧｜天生缺雙臂日本少女背泳奪銀　「我也化成了河童」

山田美幸天生沒有雙手，雙腿亦長短不一，在周三（25日）上演的東京殘奧會女子100米背泳（運動功能障礙S2級別）決賽上，她以14歲之齡勇奪銀牌，並成為日本隊史上最年輕的獎牌得主，為今屆日本代表團的首面獎牌。

「我也化成河童（比喻非常擅長游泳）了啊。」這是她贏得獎牌後想對亡父說的一句話。



年僅14歲的山田美幸昨日出戰女子100米背泳，終以2分26.18秒奪得銀牌，此前最年少奪牌紀錄是1984年殘奧會田徑男子項目獲得銅牌的嶋津良范，當時他16歲。山田美幸在完成人生首場殘奧賽事後，滿臉笑容的說非常開心和滿足。

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山田美幸天生沒有雙手，雙腿亦長短不一，卻沒有限制她的人生。（Getty Images）

山田美幸天生四肢不健全，支撐她的是2年前因病離世的父親。她在小學4年級時，看到了2016里約殘奧會的泳賽，便萌生了當殘奧選手的目標。她以5年的努力實現了夢想，教練野田文江表示山田在水中暢游時就像是沒有殘障，是游泳的天才。而比教練更支持和相信她的，便是其父山田一偉。

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14歲的山田美幸自小習泳，教練指她是天才，在水中不覺身體有障害似的。（Getty Images）

12歲喪父 克服悲痛實現夢想

習泳以來，父親總會接送她訓練，即使是未能到場支持的比賽日，他也必定會送山田到車站為她打氣。在四肢障礙狀態下，山田美幸仍要為準備殘奧會而加強訓練，包括遠征比賽和集訓，山田家亦曾為此而召開家族會議，2019年1月，父親終下定決心讓女兒為夢想挑戰。

就在眾人投入準備殘奧會時，父親卻診斷出患上肺癌，他向野田教練告知該壞消息時，後者震驚得說不出話來。「沒問題的，那孩子做得到的」，父親安撫並把女兒交託予教練。4個月後，父親離開人世，山田美幸在短短一個月間調整好心情，克服悲痛再踏進泳池時，她說：「很想繼續游泳。」自此她沒有在人前顯露過一絲悲傷。

山田美幸以14歲之齡勇奪銀牌並成為日本隊史上最年輕的獎牌得主。（路透社）

就在東京殘奧會的首個賽事日，她成為了日本隊史上最年輕的獎牌得主，「這不只是我一個人的力量，感謝一直以來大家的支持。」兩年前去世的父親也是其中一人，她努力忍住眼淚，顫抖着聲音說：「想對爸爸說『我努力了』，小時候爸爸說『我以前是河童*（常擅長游泳）喔』，我想對他說，我也成為『河童』了。」

山田美幸的下一場賽事是9月2日的50米背泳。「會為取得金牌而努力」，為日本帶來希望的14歲少女滿有信心說。

*註：河童是日本民間傳説中的傳説生物，有鳥的喙、青蛙的四肢、猴子的身體及烏龜的殼。河童外表長得有點像人，不過手、腳上均長有蹼，相當擅於游泳。



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