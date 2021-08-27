國際游泳聯賽｜何詩蓓奧運後首戰　破50自短池亞洲紀錄

在東京奧運奪得兩面銀牌的香港游泳代表何詩蓓，香港時間周五（27日）凌晨在意大利拿不勒斯，出戰2021年國際游泳聯賽（ISL）第一戰的兩日賽事。

這位港將首日代表泳隊Energy Standard出戰3個項目，在不是強項的女子50米自由泳，刷新亞洲短池紀錄。



ISL第一戰，代表Energy Standard何詩蓓參加3個項目，包括50米自由泳、400米自由泳及4X100米自由泳接力，一連兩日賽事尚有Toronto Titans、DC Trident和Aqua Centurions競逐。

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何詩蓓早前在東京奧運奪得100及200米自由泳銀牌，回港不久後即出發參加國際游泳聯賽。（Getty Images）

何詩蓓先與隊長絲祖唐一同出戰女子4X100米自由泳，這位香港泳手出任第一棒，很快已將距離拉開，到第二棒的絲祖唐游畢後仍領先，惟最終被反先，隊伍以3分30.85秒獲得第二名。

50自破亞洲短池紀錄 推前逾0.2秒

何詩蓓休息約10分鐘後，即轉戰不算強項的50米自由泳，絲祖唐以23.50秒封后，次名的華絲克（Kasia Wasick）時間為23.62秒，何詩蓓游出個人最佳的23.75秒，位列第3，但已足夠刷新短池亞洲紀錄，原來的亞洲紀錄（23.95秒）本由兩人一同保持——先由日本泳將池江璃花子在2017年的短池世界盃瑞士站創下，2018年中國泳手朱夢惠在短池世界錦標賽追平時間。

在個人今天最後一場賽事400米自由泳，何詩蓓游出4分01.5秒，時間上排第二位，但由於ISL今屆在400米賽事加入「中途點得分制」，她在率先到達100米及200米之下獲額外分數，以積分計在400自排名第一。

首日賽事後，Energy Standard暫以262.5分位列4隊之首。

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