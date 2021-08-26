何詩蓓出戰ISL國際游泳聯賽　四個角度認識「游泳界歐超聯」

奧運游泳兩銀得主何詩蓓匆匆回港後又離開，為的就是周四（26日）深夜展開的國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）。

到底ISL是什麼比賽？有什麼吸引之處？為何香港只得何詩蓓參加？以下一一講解。



國際游泳聯賽的場地設計講求視覺效果，現場也有DJ打歌，極具娛樂性。（Getty Images）

ISL是什麼？

ISL是一個獨立的「職業游泳聯賽」，為短池（25米池）賽事，着重觀賞性，比賽場地也講求舞台效果，賽制上特設各種賞罰制度，鼓勵泳手全力衝刺。

與國際泳聯（FINA）旗下的傳統賽事最大不同之處，在於ISL以「泳會」為比賽單位。若以足球界別來作類比，ISL就是像英超般的球會級別賽事，更着重商業價值及賽事可觀性；FINA賽事如世界盃、世界錦標賽等，則以國家及地區名義報名及參賽，比較近似世界盃和歐洲國家盃等國家隊比賽。

2021年ISL國際游泳聯賽 第一場

日期及時間：香港時間8月27日及28日凌晨2時至4時

參賽隊伍：Energy Standard（何詩蓓所屬隊伍）、Toronto Titans、DC Trident、Aqua Centurions

直播平台：https://isl.global/subscription/（須付費）



國際游泳聯賽的比賽制度（按圖放大）：

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為何是游泳界的「成功版歐超聯」？

事實上，ISL與FINA也曾出現類似足球監管機構與豪門球會之間的「歐超聯式」糾紛。

2018年之時，FINA的世界盃和世界錦標賽仍是唯二的國際游泳大賽，ISL本計劃在2018年底舉辦首屆賽事，惟FINA在2018年6月去信全部國家及地區屬會，要求他們不要參加ISL。由於ISL不獲FINA承認，當時運動員若參賽，一至兩年內將無法參加世界盃及世錦賽，即使造出紀錄也不會獲承認。

ISL比賽水平高、氣氛極佳，加上獎金豐厚，大受運動員歡迎。（Getty Images）

不過ISL未有如歐超聯計劃般胎死復中，FINA更遭3名未有公開身份的世界級泳手入禀控告違反競爭法，匈牙利「鐵娘子」賀絲素（Katinka Hosszu）和英國蛙王比迪（Adam Peaty）也一直支持。2019年ISL繼續組織賽事，FINA才宣布運動員即使參賽也不會受罰，亦接受泳會制賽事，在首兩站之後，造出紀錄會獲承認，ISL在該年10月終正式上演。

為抗衡ISL，FINA亦在2019年推出邀請制的新賽事「冠軍系列賽」，今年亦大改世界盃的獎金制度。競爭之下，受惠的無疑是高水平泳手，大賽機會、獎金和曝光率都大大增加，ISL的出現，無疑令泳壇變革。

回顧何詩蓓在東京奧運的表現：

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為何香港只得何詩蓓出賽？

ISL最著重的是比賽水平，並非一個可以自由報名的賽事，運動員需獲列入參賽名單才可出戰。來到今季更可能要經過「選秀」，獲隊伍選中方可出賽，因此參賽泳手多是成績顯赫的世界級運動員、或是已在國際泳壇嶄露頭角的新星。

2021國際游泳聯賽的焦點泳手介紹（按圖細閱）：

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為何賽事能吸引世界級運動員參加？

很簡單，「戲金」和獎金豐厚。

2019年首屆賽事已花費600萬美元作泳手的出場費和獎金，2020年港將何詩蓓就估計獲得約11.4萬美元獎金，積分最高的「水神」積素更獲得逾29萬美元獎金。來到今年，基本出場費雖由每人15000美元減半至7500美元，但總獎金由378萬美元大增至523萬美元。

圖說ISL的特點：

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個人單項和接力賽事由前兩季只有前4名可獲獎金，擴至前6名也有獎金；至於50米衝刺賽「SKINS」的決勝局獎金更加倍，同時為400米自由泳和混合泳增設「中途點獎金」，會按到達Checkpoint（自由泳為100米、混合泳為200米）的先後次序發放額外獎金，鼓勵泳手全力衝刺。

不過，游泳媒體SwimSwam指出，有部份泳手尚未收到上一季的獎金，但就已獲賽會保證會在短時間內發放款項。

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