C朗回歸曼聯｜分析戰術排陣喜與憂　般奴與普巴或要作出犧牲

C朗拿度重投曼聯，轟動球壇，刺激曼聯股價，而且遊子回家，亦滿足到一班曼聯老球迷的情懷。不過，從戰術上分析，36歲的C朗會為曼聯帶來什麼影響？他如何融入球隊現有體系？會否破壞現行陣容的平衡？又要考驗領隊蘇斯克查的功力。



意甲金靴C朗回到英超。（Getty Images）

加強門前把握力

論門前把握力，曼聯陣中可說沒有任何人穩贏C朗，甚至放眼整個英超，也是寥寥可數。雖然C朗已經36歲，但他的把握力未見下滑，上季仍是意甲神射手，攻入29球；而今夏以高價回流車路士的盧卡古，上季在意甲射手榜也落後C朗排次席，入24球。

曼聯中場創造力強，般奴費南迪斯是上季英超創造機會最多的球員，送上了95次威脅傳球，左閘勞基梳爾則有72次，排名全英超第7。雖有輸送，但曼聯前線把握力平平，拉舒福特及安東尼馬迪爾的射門不是特別好，尤其馬迪爾狀態低迷。有C朗在前線，相信可以提升曼聯的進攻效率。

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提供鋒線板凳深度

前鋒是曼聯其中一個較薄弱的位置，上季尾全靠卡雲尼撐住。原本今夏曼聯急需頂級中鋒，但蘇斯克查見34歲的卡雲尼尚有餘力，與他續約多一年，暫緩鋒線增兵的迫切性。不過，曼聯季初鋒線人手短缺，拉舒福特接受肩部手術，養傷3個月，卡雲尼亦有傷在身，而且他表明想回南美踢國際賽，之後回英國後需要隔離長時間。換言之，C朗來投，令到曼聯季初鋒線人手較鬆動。

拉舒福特季初缺陣。（Getty Images）

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C朗與般奴共存？

講到C朗來投，難以避免想起葡萄牙在歐國盃的表現，般奴費南迪斯幾乎零表現。究竟C朗及般奴能否共存？歐國盃時已經引起球迷討論。

般奴是核心型球員，需要掌握控球權，他在曼聯是進攻的指揮官，每個攻勢經他發辦，隊友都是圍繞他走位配合，但在葡萄牙，他並非隊友交波的首選，貝拿度施華與他有點「撞位」，C朗亦時常墮後要波。有葡萄牙前車之鑑，蘇斯克查要好好處理這種情況。

C朗加盟後，般奴處理死球的機會肯定比之前少。（Getty Images）

生波之外，在死球處理上，般奴的重要性肯定會下降，般奴一向是曼聯的12碼及罰球首席劊子手，但面對同樣熱衷處理死球的「老大哥」C朗，相信般奴都會禮讓出部分主罰權。般奴在今季的入球數字恐怕會下降。

儘管C朗加般奴有可能是「1+1<2」，但兩人私下關係很好，沒有心病的。C朗再投曼聯，般奴也有幫口游說，他更在社交網站上自稱是「經理人般奴」。

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C朗與普巴爭位？

雖則C朗可以擔任中鋒，但他發揮最好的位置肯定是左翼。C朗不太擅長做進攻的橋頭堡，他更喜歡在左路活動，伺機入楔禁區，最理想是有位中鋒在他身前掩護。不過，曼聯的左翼向來有人滿之患，多到可以「開枱打牌」，拉舒福特及馬迪爾同樣踢左路好過踢中路及右路，更甚的是，蘇斯克查好不容易為普巴找到左翼這個位置，既平衡到攻守，亦能給予普巴自由度發揮。萬一C朗在中鋒位置踢得不順，蘇斯克查會安排他轉踢左翼，還是將他收起？

普巴及C朗做隊友，蘇斯克查應該要怎樣安排兩人的位置？（Getty Images）

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頭重腳輕的疑惑

曼聯向來踢4-2-3-1陣式，之前用普巴踢防中，效果欠佳，中路防守不穩，普巴也踢得不開心，發揮不到其進攻能力。蘇斯克查最後找到「說明書」，由費特洛迪古斯拍麥湯米尼踢雙防中，保證防守及掃蕩力，之後安排普巴踢左翼，給予他更大進攻自由度，減少他的防守工作。

曼聯前場如今粒粒皆星，又普巴又C朗，如果他們全部落場，會不會減弱中前場的逼搶能力？為了出盡前場眾星，萬一蘇斯克查將普巴移至左防中位置，再安排C朗踢左翼，左路進攻當然十分漂亮，但又會否頭重腳輕呢？

曼聯領隊蘇斯克查要慎用C朗。（Getty Images）

C朗回歸，肯定增添曼聯陣容的實力及深度，但蘇斯克查必須慎用，安排合適的戰術及位置，不能為了出盡前場球星而犧牲攻守平衡。蘇帥首要考慮的是，C朗首選踢中鋒還是左翼？如踢中鋒，對球隊現時戰術框架影響最少，但C朗未能發揮最強威力；如果是左翼，C朗會踢得最自由自在，但影響到普巴的位置以至整個防守架構。

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