足球轉會｜C朗去向峰迴路轉　傳一通電話後曼聯出手　曼城已放棄

葡萄牙球王C朗拿度不欲為意甲祖雲達斯，立即掀起今夏轉會窗又一高潮，發展更峰迴路轉。

英超衛冕球隊曼城傳已向C朗經理人文迪斯開出條件，令C朗「紅變藍」機會甚高，惟風向突然急轉。消息指曼城已放棄追逐，同市死敵曼聯已準備出手，迎接歐聯冠軍功臣「愛．回家」。



C朗不再披上祖雲達斯球衣，已得到祖雲達斯主帥艾歷尼（Massimiliano Allegri）證實。早有傳聞曼城願意向36歲的C朗提供合約，但最新消息指「藍月亮」已打退堂鼓。同時，《BBC》等多間英國傳媒均報道，曼聯有意邀請一手栽培的超級巨星，在生涯黃昏再當「紅魔鬼」。

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C朗在意甲開鑼戰後備上陣，料為最後一次為祖雲達斯上陣。（Getty Images）

《曼市晚報》記者Samuel Luckhurst指，當地時間周五早上，本來只有曼城有意羅致C朗，但至中午，曼城已決定放棄，而曼聯則已向C朗提出合約。他指C朗曾致電恩師費格遜，表明意向，曼聯即提出邀約。

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傳聞指C朗（左二）曾與費格遜（左三），曼聯隨即出手。（Getty Images）

曼聯領隊蘇斯克查言語間確認球會已處身「C朗爭奪戰」之中，他雖表明無意揣測C朗拿度的去向，但他不會掩飾自己對這球員的熱愛：「C朗肯定是曼聯的傳奇人物，他是其中一位最偉大的球員，我有幸曾和他並肩上陣。他是一個超人，所有人能成為他隊友都有得着。」

蘇斯克查（左）與C朗（中）曾經聯袂，有機會故劍重逢。（Getty Images）

蘇帥續指，「我們和他時有溝通。我知般奴一直有與他談話，他知道曼聯是如何愛護他，如果他要離開祖雲達斯，他知道我們一直在此。」

各位「紅魔」，回味這一件球衣嘛？（Getty Images）

C朗離開祖雲達斯的傳聞，近日甚囂塵上。他在剛過去周末的意甲開鑼戰僅後備上陣，隨後於本周中的操練提早告退。祖雲達斯主帥艾歷尼（Massimiliano Allegri）表示，C朗在周四告知他不打算為祖雲達斯上陣，故此不會挑選C朗進入未來賽事的大軍之中。而C朗的隊友亦知道，C朗將會在本月底離開。

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