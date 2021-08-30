F1比利時站｜天雨籠罩等多過跑　漫長等待後腰斬　羅素首登頒獎台

暑假過後的F1比利時站，一個「水」字總結今個比賽周末絕不為過。

雨水，由排位賽至正賽，一連兩日雨下不停；「回水」，因為惡劣天氣下，一眾戰車只能在安全車帶領下完成兩圈，最終賽會宣布腰斬賽事，未鬥車已結束，排位賽三甲一同登上頒獎台，佐治羅素職業生涯首開香檳。



F1暑假結束，比利時斯帕賽道（Circuit de Spa-Francorchamps）開展下半季賽事，整個比賽周末受惡劣天氣籠罩，大雨下過不停，排位賽發生嚴重意外，諾里斯在紅水彎（Eau Rouge）出事，失控撞向防撞欄，幸好人無事。正賽前，紅牛車手佩雷斯「自炒」，顯示賽道的安全成疑。

死亡彎道悲劇兩周年再炒車 雨戰排位羅素爆大冷

紅牛佩雷斯開賽前自炒，顯示賽道的狀況十分一般。（路透社）

天雨持續，原定當地時間下午3點開賽，賽會先押後25分鐘，賽會決定在安全車帶領下嘗試開賽，完成兩個熱身圈後，發現賽道積水問題依然嚴重，不適宜作賽，賽會宣布出示紅旗暫停賽事。

復賽時間一延再延，車手及工作人員得個等字，鏡頭捕捉到車房內「生無可戀」的辛斯，好友諾里斯把握時間小睡片刻。另一邊廂，華迪爾未有浪費時間，作客哈斯車隊的車房，與米克舒密加及工作人員上演一場2打2足球友誼賽，結果哈斯以8：6擊敗Aston Martin。

等到花兒也謝了，經歷接近3小時的延遲後，賽會宣布在當地時間黃昏6點17分再出發，安全車帶頭再慢速完成兩圈，賽道狀況未有好轉，賽會決定腰斬賽事，最終排位賽三甲齊上頒獎台，韋斯達賓奪冠，威廉士的佐治羅素及咸美頓分別屈居亞﹑季軍。

比利時站僅戰兩圈腰斬，成為史上最短的分站賽事，皆因賽事未鬥過已結束，賽會決定將今站的得分車手積分減半，今站封王的韋斯達賓獲得12.5分，與咸美頓的分差收窄至3分。

排位賽三甲成為正賽最後三甲。（Getty Images）

比利時站前十位：

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咸美頓為入場車迷抱不平

一向敢言的7屆冠軍咸美頓，賽後為真金白銀買飛入場的車迷抱不平，「車迷們購票入場，只為看一場精彩的賽事，但他們今站等了又等，結果排住隊慢走完成兩圈，我認為賽會需要向車迷們退款，挽回一班忠實車迷的心。」

比利時站兩圈完賽，「咸爵爺」直言FIA這個安排背後有陰謀，全因「錢作怪」，「我認為賽會作出錯誤的決定，規則列明完成兩圈，就是一個合法分站，故此賽事只進行兩圈便腰斬，所以我更覺得賽會應該『回水』。」

賽道積水嚴重，今站只能在安全車帶領下完成兩個圈。（Getty Images）

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佐治羅素特殊情況首登頒獎台

佐治羅素在一個奇怪的情況下，職業生涯首度登上頒獎台，亦是威廉士車隊自2017年以來第一次開香檳。這名英國車手坦言「獎已袋，理得你」，「我承認沒有鬥車便登上頒獎台的感覺有點奇妙，亦是我的生涯初體驗。本身取得這個成績也不太興奮，當我返回車房時，與一眾車隊工作人員慶祝。只要登上頒獎台，其實任何情況都沒有所謂。」

「獎已袋，理得你」，佐治羅素在特殊情況下首度踏入頒獎台。（路透社）

圖說諾里斯在「死亡彎道」的意外：

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安頓曉伯意外殞命後，每年比利時站均出現令人心痛的畫面：