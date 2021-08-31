足球轉會｜阿仙奴高薪一族韋利安解約離隊　邊緣人發文望球隊放人

阿仙奴今夏轉會窗大曬金錢，先後簽入賓韋特及奧迪加特等新兵，可惜開季成績不似預期，三戰全敗暫時包尾。

上季加盟的韋利安決定與球隊提早解約，為兵工廠省下一筆高昂的薪金；離開並不簡單，不獲阿迪達重用的美蘭尼爾斯希望離隊，卻遭球隊的阻撓，透過社交網站高呼自己的訴求。



阿仙奴錄得近季最失望的開季戰績，三連敗兼零入球敬陪末席，一眾今夏加盟的新兵，暫時未見成效。兵工廠今夏大事擴軍，購入賓韋特﹑奧迪加特及蘭斯度爾等新兵。有入自然有出，韋洛克﹑盧卡斯托拉拿及古安杜斯等球員先後離隊，最近再添一員。

上季以自由身加盟的韋利安，決定提早與球隊解約，返回巴西的哥連泰斯繼續足球生涯。這名33歲的巴西中場發長文向阿仙奴球迷道別，周薪高達24萬鎊的他，加盟兵工廠時被指是「見錢開眼」，如今離隊正好為一切平反，澄清因為上陣時間的落差而離隊。

韋利安提早解約離隊，澄清自己並非為錢加盟阿仙奴。（Instagram截圖）

球員生涯有限，必須為自己打算，同時上陣時間不多的美蘭尼爾斯，早前傳出外借愛華頓，有望成事之際，球隊突然「轉軚」叫停這宗轉會，使這名英格蘭球員無所適從。美蘭尼爾斯透過社交網站表達自己的失望，「我只想去一間可以上陣的球員」，並標籤阿仙奴。

根據英國《每日郵報》消息，美蘭尼爾斯開季前向阿迪達表明心跡，希望專注以右閘身份上陣，再度爭入國家隊。不過，美蘭尼爾斯並非阿迪達的首選，聯賽首兩仗分別以張伯斯及薛迪索拉斯擔任右閘，加上新加盟的紐奴泰華利斯（Nuno Tavares）爭位，在球隊未來充滿未知數。

美蘭尼爾斯希望球隊讓他外借，透過社交網站向阿仙奴施壓。（Instagram截圖）

英超第3輪戰果：

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