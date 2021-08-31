足球轉會︱閂窗前英超隊最後衝刺　列斯入曼聯快翼　卡巴克回英倫

歐洲足球轉會窗陸續在當地8月31日不同時段關上，英超球會紛紛臨急抱佛腳，趁閂窗前增兵。

上季外借利物浦後，對英倫念念不忘的史浩克中堅卡巴克，終獲升班馬諾域治看中，外借一年。在曼聯逐漸失寵的翼鋒丹尼爾占士，與列斯聯亦好事近。轉會最後衝刺，還有哪些重點轉會傳聞？



1. 諾域治借入卡巴克

史浩克04 中堅卡巴克，外借諾域治一年。（諾域治官網）

史浩克04今季降至德乙，球隊持續陷財困，21歲中堅卡巴克（Ozan Kabak）上季中曾外借至利物浦，紅軍未有買斷他的合約。諾域治公布借入卡巴克一季，專門追蹤轉會消息的記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，金絲雀付出400萬歐元（約343萬英鎊）借用費，並可以1400萬歐元（約1200萬英鎊）買斷卡巴克的合約。

諾域治今季重返英超後，首3戰全敗，期間被攻入10球，球隊銳意提升防線實力。卡巴克將穿上諾域治的15號球衣。

2. 列斯聯與丹尼爾占士好事近

丹尼爾占士盛傳即將加盟列斯聯。（Getty Images）

列斯聯即將以打破球會紀錄的3000萬英鎊，從曼聯買入翼鋒丹尼爾占士（Daniel James）。事實上列斯聯主帥比爾沙情傾占士已久，2019年1月此子尚在史雲斯時，已曾作出收購，無奈交易最終失敗，此後比帥一直留意他的發展。

占士2019年6月加盟曼聯，至今累積74次上陣攻入9球。去年夏天列斯聯一度考慮收購他，惟最後買入巴西中場拉芬夏。直到曼聯落實買入C朗拿度後，占士在紅魔鬼前途亮起紅燈，比爾沙決定再次向這位23歲年輕人出手。BBC消息指，兩間球會基本上已同意轉會費用，目前尚待落實部分細節即可完成交易。

3. 車路士再試購西維爾中堅

車路士仍希望得到西維爾年輕中堅祖利斯古迪。（Getty Images）

車路士志在必得西維爾中堅祖利斯古迪（Jules KOUNDE），藍軍以為已跟這支西班牙球會達成協議，轉會費傾妥為5000萬歐元（約4288萬英鎊），22歲的古迪亦已準備就緒加盟車路士。

不料西維爾在臨關窗前再生變卦，要求車路士多付1500萬歐元（約1286萬英鎊）才肯放人。「轉會消息達人」羅曼奴形容，「這宗交易已多次接近拉倒，但車路士今天會再試最後一次。」他指出西維爾態度強硬，古迪與西維爾的合約有解約條款，銀碼為8000萬歐元（約6861萬英鎊），因此希望盡量趁最反一刻爭得最大利益。

4. 熱刺即將買入巴塞右閘

巴塞剛收回右閘艾馬臣艾巴里斯杜不久，便盛傳將他賣到熱刺。（Getty Images）

熱刺主帥紐奴，似乎對巴塞隆拿出品的右閘情有獨鍾，他上季仍執教狼隊時，引入施美度，今季執掌熱刺，他再次對巴塞右閘出手，即將買入艾馬臣艾巴里斯杜（Emerson Royal）。

巴塞陷入嚴重財困，連王牌球星美斯也被迫放走，今季加盟的新球員幾乎全是免費。早前他們行使回購條款以600萬歐元（約514萬英鎊）從貝迪斯收回馬臣艾巴里斯杜，如今以3000萬歐元將他送到熱刺，轉一轉手便有2400萬歐元（約2058萬英鎊）落袋，不過據悉要將其中500萬歐元（約428萬英鎊）分給貝迪斯。消息指只待體測便會確認交易，簽約熱刺至2026年，文件則有待今晚完成。

5. 水晶宮入手些路迪前鋒

水晶宮即將買入些路迪鋒將奧辛尼艾度亞迪。（Getty Images）

韋拉今季取代鶴臣，接任為水晶宮領隊，球隊在多員主力離隊下，一切從頭開始。首3仗2和1負，仍未打開勝利之門，他銳意趁關窗前，加強球隊攻力。

水晶宮原先看中阿仙奴小將尼基迪亞（Eddie NKETIAH），The Athletic消息指，水晶宮出價1000萬英鎊，與阿仙奴最初要求的2000萬英鎊相差太遠，即使之後將問價降至1500萬英鎊，仍無法達成協議，交易告吹。

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如此一來，水晶宮轉向他們已看中一段時間的些路迪前鋒奧辛尼艾度亞迪（Odsonne EDOUARD）。這位23歲法國U21國腳，連同外借一季，效力些路迪4年179次上陣攻入88球。水晶宮正努力將轉會費壓在1500萬英鎊左右水平。羅曼奴在Twitter宣稱，有關交易已經完成，奧辛尼艾度亞迪已傾妥個人條款，今早會進行體測，之後到倫敦簽約。

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