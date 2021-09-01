東京殘奧｜梁育榮奪硬地滾球個人賽銅牌　香港今屆第二面獎牌

梁育榮今（1日）早出戰東京殘奧硬地滾球混合BC4級個人賽銅牌賽，以5：4擊敗中國隊的鄭遠森，贏得銅牌，這面也是港隊在今屆殘奧的第二面獎牌。梁育榮賽後表示，其他對手很年輕，自己以36歲之齡入到4強再贏銅牌，已經很開心及激動。



梁育榮開局表現相當好，首局取得4：0領先。

在第二局，鄭遠森首先發球。梁育榮之後想打走鄭遠森的藍波及白波，但未能命中。梁育榮第二球將紅波打近白波，但距離仍較遠，他繼續發球，將紅波撞近白波，換為鄭遠森發球。鄭遠森將藍波打近，再換為梁育榮發球。

梁育榮（圖）在銅牌戰以5：4擊敗鄭遠森。（路透社）

梁育榮在第四球將白波撞出界，但白波置中後，仍與藍波距離較近。梁育榮發第五球，紅波貼住白波。鄭遠森發第三球，未能撞開梁育榮的紅波。鄭遠森發第四球，藍波貼住白波，換成梁育榮發最後一球。梁育榮採取較保守的方式，而鄭遠森握有主動權，打完最後兩球，追回兩分。完第二局後，梁育榮仍領先4：2。

鄭遠森儘管首局落後0：4，但之後兩局狂追，追成4：4。（路透社）

第三局，梁育榮首先發球，紅波貼住白波。鄭遠森之後發球，先輕輕撞走梁育榮的紅波，再發一球藍波貼近白波。梁育榮發第二球，未算太靚，但他第三球，成功將白波推後，紅波緊貼白波。鄭遠森發第三球，撞開白波，又將紅波撞出界。

梁育榮發第四球，落點在白波旁，但紅波未能完全緊貼。鄭遠森發第四球，力度剛剛好，緊貼白波。梁育榮最後兩球不太理想，其中最後一球未能命中，直接出界，還有兩球的鄭遠森再握主動權。鄭遠森想將更多藍波推近白波，希望追近更多分數，最後他追到兩分，兩人打成4：4。

鄭遠森在第二及第三局的發揮都很好。（路透社）

第四局輪到鄭遠森先發球，梁育榮之後首球大力一擲，未能撞走白波或藍波而出界。梁育榮發第二球，撞開了白波及藍波，兩個波之間出現空隙。梁育榮發第三球，靠近白波，輪到鄭遠森發第二球。鄭遠森大力一拋，未能命中，他再發第三球，又撞不到波出界。鄭遠森發第四球，終於擊中白波，推後了白波。鄭遠森發第五球，藍波與白波較近，換梁育榮發球。

梁育榮發第四球，打走藍波，自己的紅波更近白波，令鄭遠森不得不發第六球。鄭遠森的最後一發未能令戰局有突破，梁育榮餘下兩球，手握主動權。雖然梁育榮把握不到第一個機會，但最後他打出關鍵一球，令紅波貼近白波，取得致勝的一分。梁育榮以5：4取得這場銅牌戰的勝利，獲得銅牌。港隊之前靠王婷莛在女子TT11級單打獲得一面銅牌，梁育榮這面銅牌是港隊在今屆殘奧的第二面獎牌。

36歲的梁育榮患有先天性多發性關節彎曲，他是港隊的五朝元老，由2004年雅典殘運起參賽，之前贏過3金1銀，這是他首面殘奧銅牌。他賽後表示很激動，「來之前沒有想過自己可以在單打拿到獎牌，拿到銅牌很開心。」他表示其他國家代表的實力很強，而自己年紀漸大，能夠贏得獎牌是很難得，他說：「其他國家慢慢冒起，其他運動員都很強，他們年紀細過我，這個年紀打到入4強已經好開心，銅牌好不容易。」

【梁育榮早前的比賽照片】

梁育榮在首局領先4：0下被追平，最後頂住壓力勝出摘銅，他表示最緊要「淡定」，他說：「同自己講要定啲，慢慢打好每一球。」他承認最後一局尾二那一球有點手緊所以打失，但最後一球發揮水準致勝。梁育榮之後還會跟隊友出戰雙人賽，他表示這面個人賽銅牌可以推動他在雙人賽再爭取佳績。