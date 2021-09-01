梁育榮奪銅：「好開心，呢個年紀攞到獎牌更有意義」︱東京殘奧

香港運動員梁育榮在東京殘奧硬地滾球混合BC4級個人賽銅牌戰中，以5：4擊敗中國隊代表鄭遠森，贏得銅牌，賽後表示好開心，直言：「來呢度之前，單打無想過攞牌。」



這面是港隊在今屆殘奧的第二面獎牌，梁育榮指出，隨着其他國家冒起，爭取獎牌愈來愈困難，「呢個年紀入到四強已經好開心，拿到獎牌對我來講更有意義。」

香港殘奧「5朝元老」梁育榮在硬地滾球混合BC4級個人賽贏得銅牌。（路透社）

現年36歲的梁育榮，是香港赫赫有名的硬地滾球名將，2004年首次參加奧運，當時只有19歲的他，在個人和雙人賽連奪兩金。2008北京殘奧個人賽摘下一銀，2016里約殘奧再度在個人賽封王。他先後在2015和2016連續兩年成為體育界最高榮譽之一、勞倫斯獎候選人。

他目前個人賽世界排名第五，雙人賽世界排名第二，因此賽前其實對雙人賽信心更大，他希望這面銅牌，可以為之後雙打賽事帶來推動力，打得更好。今屆是他第五次出戰殘奧，也是最後一屆。

梁育榮（右）擊敗中國隊代表鄭遠森（中）贏得銅牌。（路透社）

他表示，「賽前同自己講，心態要好淡定，打好自己每一球。」比賽期間他一度領先4：0，之後被中國隊代表鄭遠森連追4球至4：4，緊張關頭，雙方都較為手緊。

梁育榮說起比賽尾段關鍵時刻的心路歷程，「尾二那球有啲手緊打唔中，練習時好容易，去到比賽便打不出來。最後一球同自己講，要做到暢順，最後拿到關鍵一分。」

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