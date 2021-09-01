LEGO魯營球場上架附送限量贈品　5509顆組件挑戰巴塞球迷耐性

LEGO魯營球場現身！各位巴塞隆拿的球迷，你們心動嗎？

記者獲邀到巴塞的亞太區總部，先睹為快，帶各位球迷看看這座由5509塊積木砌成的魯營球場！



LEGO及巴塞隆拿今日（1日）推出巴塞主場魯營球場的積木模型，現已在樂高專門店發售。記者打去專門店查問，已有現貨，售價為2699港元。LEGO魯營球場的編號是10284，由5509塊積木組成。

【多角度看LEGO魯營球場（按圖放大）】

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LEGO魯營球場複製多項真實球場特徵，例如正面入口的玻璃幕牆以及看台上蓋。在上蓋那邊的座位上，印有「FC Barcelona」的字樣，至於對面的看台則印有「MES QUE UN CLUB」的巴塞著名口號，意思是「不僅僅是一間球會」。

LEGO魯營球場內有各式旗幟及海報，還有計分牌，上面寫住巴塞贏5：0！在球場草地，設有龍門及球員通道，而在球場外，還有一架巴塞的隊巴。

【附送限量贈品】

在香港樂高認證專門店及香港樂高探索中心禮品店購買LEGO魯營球場，還會贈送一盒編號40485的贈品，數量有限，送完即止；公關未有透露贈品數量。

這盒贈品以巴塞羅那市中著名地標卡納雷特斯噴泉為設計藍本，有5名巴塞球迷或拿頸巾，或拿旗幟，因為巴塞贏波後球迷會到噴泉的廣場慶祝。

巴塞球迷，想不想把它們帶回家？（顏銘輝攝）

這次不是LEGO首次與球會合作，之前LEGO與曼聯合作推出LEGO奧脫福球場，並附送一盒LEGO卜比查爾頓、佐治貝斯及丹尼士羅「三劍俠」銅像為贈品，吸引全球魔迷。可以肯定的是，今次巴塞球迷需要比曼聯球迷更多的耐性及時間去還原愛隊主場，因為奧脫福球場由3898塊積木組成，而魯營則有5509塊。

昔日報道：LEGO與曼聯合作推出奧脫福球場模型 預購及公開發售日期正式公布