LEGO與曼聯合作推出奧脫福球場模型　預購及公開發售日期正式公布

LEGO官方宣布推出1比600的曼聯奧脫福球場模型，以慶祝奧脫福球場110歲生日，明天起在網上供VIP會員預購，2月1日則公開發售。

LEGO前日發新聞稿，宣布與曼聯合作推出奧脫福球場模型，編號10272，屬於Creator Expert系列。這個LEGO奧脫福球場共3898塊組件，砌完之後，球場高18.5厘米，長47厘米，闊39厘米。

LEGO與曼聯去年底合作，今月推出首項合作產品，以慶祝奧脫福球場110周年。奧脫福球場在1910年2月19日啟用。

LEGO官網已經有奧脫福球場，價錢為299.99美元，寫明VIP會員可以在1月16日預購。（LEGO官網截圖）

曼聯的商業合作部總監Sean Jefferson說：「奧脫福球場是曼聯的標誌，我很榮幸可以將球場變成LEGO模型。每個人生命都總會玩過LEGO，但見到設計師將那麼精細的細節重現在積木上，仍然感覺十分奇妙。我肯定，它會非常受曼聯球迷及LEGO迷的歡迎。」

LEGO的設計師Michael Psiaki則表示：「將奧脫福變成LEGO是團隊的一次重要挑戰，我們十分滿意結果。這座有110年歷史的球場上，有很多重要的位置、特徵及故事，要在重塑時突顯出來。」

LEGO的VIP會員可以在1月16日起預購，而公開發售就在2月1日。據LEGO網站，這個奧脫福球場模型售價為299.99美元（約2333港元）。

LEGO與曼聯合作推出奧脫福球場模型，相信會被曼聯球迷哄搶。（LEGO官網截圖）