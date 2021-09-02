美網｜施斯柏斯重施故技入廁所8分鐘　出來後即大勝堅持沒有違規

常常在比賽中以「洗手間暫停」拖延時間的施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）又出招，他在美網男單次圈面對法國球手曼拿連奴（Adrian Mannarino），於第3盤失利後去廁所，花了近8分鐘才出來繼續比賽，最終他贏盤數3：1晉級。

在首圈不敵施斯柏斯的英國球手梅利，批評施斯柏斯的做法欠體育精神，如同作弊。在次圈賽後，施斯柏斯回擊梅利，更挑戰記者，反問梅利2012年在美網決賽對祖高域的第5盤暫停了多少時間，結果記者即時回答「少於3分鐘」，令他難以招架。



施斯柏斯在美網連過兩關，打入第3圈。（路透社）

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3號種子施斯柏斯在當地時間周三（1日）的男單次圈，遇上曼拿連奴，他首兩盤贏6：3及6：4，形勢大好，到第3盤雙方打到決勝局，施斯柏斯輸細分4：7，盤數仍領先2：1。

這盤失利後，施斯柏斯要求「洗手間暫停」，離開場上約8分鐘。曼拿連奴等得太耐，不想狀態冷卻下來，自己在場上不斷揮拍，之後更拿了幾個網球練開波。

施斯柏斯輸了第3盤後去廁所，花了接近8分鐘才回到場上。（Twitter）

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當施斯柏斯回來球場，遭現場球迷狂噓。不過，施斯柏斯這招確有用，打斷了曼拿連奴的氣勢，最後在第4盤，施斯柏斯大勝6：0，以盤數3：1晉級。

賽後談到球迷的噓聲，施斯柏斯說：「我沒有做錯事，所以我不理解。他們喜歡這項運動，入來看比賽。我不會跟他們作對，我愛所有球迷，但部分球迷不理解我，就是這樣。他們沒有打過高水平的網球比賽，不了解我們所做的是多麼用功及困難。有時候，我們需要一個短暫的休息。」

曼拿連奴在第4盤之前等到不耐煩，拿了幾個網球來練開波。（路透社）

由辛辛那堤大師賽到美網，23歲的施斯柏斯近期常常利用「洗手間暫停」小休，打斷對方的氣勢，讓自己調整狀態，並換上乾爽的衣物。

他強調自己沒有做錯：「如果我犯規，當然我有罪，我是同意的，我做錯了。不過，如果我的行為沒有違例，那麼有什麼問題？」規例指，球員應以合理時間處理「洗手間暫停」，但沒有明文講到幾多分鐘。

施斯柏斯近期頻頻利用「洗手間暫停」，備受爭議。（路透社）

施斯柏斯這種利用灰色地帶拖時間的行為，也令到一些球手不滿，包括在美網首圈被他踢出局的梅利。梅利認為施斯柏斯的做法如同作弊，並失去了他的尊重。

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在上一場的首圈，梅利對施斯柏斯拖延時間大感不滿。（Getty Images）

面對梅利的批評，似乎施斯柏斯都有做功課回應，這名希臘球手反問記者：「我有條問題想問你，我不會看其他人的比賽，但我記得小時候看過一場。你能否幫我查一查，這裏的一場決賽，由梅利對祖高域，在第5盤之前，那次暫停花了多少時間？下次見你的時候，我想知道答案。」

怎料記者早有準備，馬上回應施斯柏斯：「我有查過，他那次的暫停少於3分鐘。」施斯柏斯只能勉強回應道：「少過3分鐘，好吧。」頓一頓再說：「如果多過3分鐘就會有不同，對不對？」他總結一切行為都符合規例。至於落敗的曼拿連奴就簡單回答：「他沒有做錯，我覺得規例有錯。」

曼拿連奴認為這是規例有問題，而不是施斯柏斯有錯。（Getty Images）

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