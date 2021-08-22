網球︱希臘名將施斯柏斯涉公然出貓　薩維列夫投訴卻遇上佛系球證

電影《逃學威龍》式「出貓」，竟然在網球比賽中出現？

說的不是坊間玩票式比賽，而是赫赫有名的辛辛那提大師賽。四強戰阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）大戰施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），前者勝出第一盤後，施斯柏斯突然「去廁所」消失近9分鐘，引爆薩維列夫的怒火。



23歲的希臘球手施斯柏斯，是近年網球壇冒起得最快的男子球手，目前世界排名第三。早在2013年轉打職業賽的阿歷山大薩維列夫，較施斯柏斯年長一歲，最新世界排名第五。

無論年紀還是能力，二人均被視為天王接班人。實力如此接近，今仗之前對賽成績施斯柏斯擁有6勝2負優勢。為何希臘新星專剋薩維列夫？德國球手的怒火揭出對方的秘密武器——他的爸爸阿普斯圖魯斯（Apostolos Tsitsipas）。

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施斯柏斯的網球教練，正是父親阿普斯圖魯斯。（Getty Images）

第一盤薩維列夫以6：4勝出後，施斯柏斯拿走手機和網球袋急急腳跑入更衣室，他遲遲未返回球場，現場攝影機捕捉到，他父親兼教練阿普斯圖魯斯正低頭密密手不停輸入手機訊息。

薩維列夫一等再等，超過6分鐘之後終於按捺不住，走去跟球證投訴。無奈他遇上一個闊佬懶理的球證，不止投訴被無視，甚至還慘對方反白眼收場。

▼薩維列夫大戰球證逐格重溫 ▼

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薩維列夫 VS 球證妙問妙答：

薩維列夫：「他帶着手提電話和放滿一切的袋子入去！」

球證：「已經有人陪着他，或者會跟着他入去……」

薩維列夫：「他在洗手間，他們不會跟着他入廁所。」

球證：「那我們現在可以做什麼？」

薩維列夫：「跟上次在巴黎（法國網球公開賽）一樣，他以後每次比賽都會是這樣！」（激動到走音）

球證：「我只是按球例行事，他也知道球例。」（黑面然後反白眼）



施斯柏斯消失8分半鐘

薩維列夫的不滿，源於根據ATP職業網球巡迴賽規定，「任何球員不得在比賽期間接受任何形式的教練指導」，規則更細緻列明，「球員與教練之間任何方式的溝通，包括聲音或視像互動，也可能被視作指導。」假如阿普斯圖魯斯真的以手機訊息公然向施斯柏斯「通水」教路，情節簡直與《逃學威龍》中吳孟達與周星馳的中史測驗出貓情節如出一轍。

從薩維列夫與球證的對話可見，他早已察覺施斯柏斯父子之間的疑似互動，認定對方早在今年6月的法國網球公開賽四強時，已經用過同一招，通過父親阿普斯圖魯斯臨場指導，勝出賽事。該仗雙方激戰五盤，施斯柏斯贏出兼首度置身大滿貫決賽。

與球證交涉不果，薩維列夫攤開雙手繼續等待。ATP高層親自到更衣室尋人，恰巧的是，施斯柏斯剛好在此時施施然從洗手間步出。當他重新踏足球場時，比賽已經暫停超過8分鐘。

鏡頭捕捉到施斯柏斯進入更衣室期間，觀眾席上的阿普斯圖魯斯以摩打手在手機瘋狂打字。（影片截圖）

有趣的是，球證沒有理會薩維列夫的投訴，醒目的攝影師卻捕捉到，施斯柏斯進入更衣室期間，觀眾席上的阿普斯圖魯斯以摩打手在手機瘋狂打字。當然不能因此斷定施斯柏斯父子非法在比賽期間教路出貓，畢竟無人能確定阿普斯圖魯斯傳送訊息的對象是誰，但這個畫面剛好補充了薩維列夫與球證對質內容之間的留白，讓觀眾了解薩維列夫不滿施斯柏斯帶着手機入更衣室的理由。

第二盤施斯柏斯果然醒神，以6：3扳平，決勝盤雙方激戰至6：6，須以決勝局分勝負。此時身體不適的薩維列夫搖搖欲墜，看似快要倒下，他一度離開休息，重返球場後連取4板奠勝，成功報卻法網四強一戰之仇，隨即激動得張口大叫。

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薩維列夫擊敗施斯柏斯，成功報卻法網四強一戰之仇，隨即激動得張口大叫。（Getty Images）

薩維列夫：球例有太多灰色地帶

賽後他重提事件，「我是個能夠接受在網球比賽贏和輸的人，多年來一直如此，並引以自豪。當我不需要的時候，從不會以身體理由叫暫停；當我不需要的時候，從不會去洗手間；我一直按照球例盡量最公平地比賽。」

薩維列夫指出，部分球員以此拿着數，令他感到氣餒，「球例可以『走精面』的地方實在太多（The rules are very bendable），我有點沮喪，法網第五盤之前已經發生過同樣的事情，阿卡普高（墨西哥公開賽）那時也是如此。」跟墨西哥公開賽那次賽果一樣，他是勝利的一方，「一切還好，最終比賽的是我們兩個，我們嘗試擊敗對方。」今個夏天他狀態不俗，繼東京奧運贏得網球男單金牌後，再在辛辛那提網球賽追逐錦標，他的決賽對手是另一個23歲球手、來自俄羅斯的魯比夫（Andrey Rublev）。

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施斯柏斯否認有違體育精神的指控。（Getty Images）

施斯柏斯：「我天生特別大汗」

施斯柏斯否認有違體育精神的指控，並堅持以後也不會改變做法，「這並不是天體物理學，我入更衣室只是換衫，我認為在球場內當眾換短褲不太恰當。」

他強調自己「天生特別大汗」，指出他在更衣室不止換衫換褲，更會連鞋和襪也換掉，「我不認為有什麼不妥……有些人會因此取笑我，人們必須明白，我不會停止那樣做，因為換上一套新衫令我感覺較好。」

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