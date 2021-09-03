F1荷蘭站｜羅素談去向大賣關子　韋斯達賓食花生：對咸美頓有威脅

平治車隊﹑保達斯與佐治羅素的「三角關係」，關乎來季的車手位置，似乎即將告一段落。佐治羅素在荷蘭站的賽前記者會，直言已知道來季效力的車隊，卻先賣個關子。



平治車隊仍未公布來季的車手組合，話事人禾夫（Toto Wolff）上周末透露已有決定，從佐治羅素（George Russell）及保達斯（Valtteri Bottas）二揀一，本周末荷蘭站的賽前記者會，兩名主角必然成為焦點。

上站全靠一個出色的排位，首度登上頒獎台的佐治羅素，被問及來季去向時，先未有正面回答：「現時未有任何消息可以公布，與上周的狀態一樣。」記者再追問他時，羅素笑着回答：「我知道下年效力哪一支車隊。」

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荷蘭站前夕，佐治羅素神態輕鬆，笑容滿臉。（Getty Images）

相比羅素的胸有成竹，保達斯模稜兩可的回答，更有打定輸數的味道。這名芬蘭車手連續兩星期被問及前途問題，他直言「可能有得揸，可能無得揸」，並不願多談，總之一切也向正確的方向。

外界盛傳佐治羅素來年將「升班」取代保達斯的位置，夥拍咸美頓為平治出戰。保達斯能否留在F1？他的同鄉拉高倫早前宣布，將在今季後退役，盛傳保達斯將取而代之，轉投愛快羅密歐。

保達斯愁眉苦臉，似乎打定輸數。（Getty Images）

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平治的咸美頓曾經開腔，多次力撐保達斯留隊，更盛讚對方是史上最佳的隊友，試圖左右車隊的決定。英國《每日郵報》透露咸美頓不滿車隊的決定，因為他感到地位受到威脅。

面對傳媒，經驗老到的咸美頓當然不會「鬼拍後尾枕」，即向該名英國後輩「笠高帽」，「佐治是個才華橫溢的車手，他在上站的排位賽表現已證明一切。」

羅素來勢洶洶，「咸爵爺」坦言未驚過，「我曾與不少傳奇車手做隊友，現時的我已在生涯另一階段，我不需要證明自己，佐治與我可以互相學習，重點是大家互相尊重，共同為車隊作戰。」

佐治羅素與咸美頓同樣是英國車手，來季有望一同效力平治。（Getty Images）

「黑箭」內部事務，紅牛的韋斯達賓化身「花生友」，繼續說三道四，直指羅素對咸美頓威脅甚大，「羅素在上年巴林站頂替咸美頓，他已令保達斯有不少麻煩。若果他累積更多經驗，他絕對是咸美頓的一大威脅。」

羅素與韋斯達賓同樣是新生代車手，當然是你撐我撐你。（Getty Images）

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