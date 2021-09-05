鯉魚門石礦場行山路線｜通往遺址的時光隧道　砵甸乍炮台盡覽海景

要尋找芒草、一家大細都應付到的行山路線，又具備古蹟及歷史兼夾鄰近市區？鯉魚門石礦場是熱門之選。想增加難度及一睹二戰遺址和180度海景？可以由鯉魚門石礦場上登到砵甸乍炮台，到訪被遺忘的軍事建築。



鯉魚門石礦場及砵甸乍炮台路線詳情：

起點：油塘港鐵站或大本型商場

終點：油塘港鐵站或大本型商場

全程：若登砵甸乍炮台約6至7公里，如只來回鯉魚門石礦場約4公里

需時：約4小時（包括休息及拍照時間）

體力需求：2星（只來回鯉魚門石礦場1星，接近全平路）

技術需求：2星（登砵甸乍炮台約15分鐘需手腳並用，宜穿行山鞋及戴手套）



油塘站A2出口落樓梯，沿茶果嶺道行約5分鐘到平地，小心過馬路抵鯉魚門牌坊，為旅程的第一個景點。穿過海鮮街窄巷，乒乓球枱及舊式郵筒，夾雜叫賣聲和海鮮味道，像踏進數十年前的時光隧道。經過百年古樹及1902年建成的鯉魚門燈塔後，可使用全程唯一公廁。

穿越民居時，保持安靜及避免騷擾居民。颱風「山竹」後建成的新防波堤守護着馬環村，牆身畫上色彩繽紛的壁畫，十分醒目。短暫停留三級歷史建築鯉魚門天后宮，相傳此地方1753年海盜鄭連昌建成，至1953年及1986年重修。沿路設官方或手寫的指示牌，一直往礦場方向就不會迷路。留意不時有村狗遊走在村內，入黑時盡量不要單獨出入。

👇👇按圖看清路線，走進鯉魚門石礦場👇👇

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鯉魚門石礦場歷史逾200年，早在當地漁業發展前，與牛頭角、茜草灣、茶果嶺合稱「四山」分途開發石礦。根據張瑞威著《鯉魚門的歷史、古蹟與傳說》，產品遠銷至廣州、台山、順德等地，至1967年後停用。環視崖邊，打石痕跡十分清楚。鯉魚門石礦場遺址尚算完整，碼頭、建築物，樓梯等。

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地質導賞員蔡慕貞在香港電台《悠遊香港》提到，礦場的花崗岩達1億4千萬年歷史。跟隨遺址方向，約花1小時參觀整個礦場，有時間不妨找找角度拍攝天空之境、日落維港。然而遊人眾多，大量膠樽、食物、紙巾、衣物等垃圾堆積如山，早前更發生火災把整片草地燒焦。呼籲遊人自己垃圾自己帶走，勿在郊外吸煙或留下火種。

👇👇齊齊看鯉魚門石礦場景色👇👇

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鯉魚門石礦場盡頭山坡設一條繩及繩扣，是往砵甸乍炮台的其中一條路線。要登這個二戰遺址需要一定體力，想輕鬆郊遊親子路線的最好參觀完鯉魚門石礦場最好原路折返。戴上手套後，不需要繩子輔助登上數十米，開始不需要手腳並用，正好小休一會，以高角度回望鯉魚門石礦場。

再上登約10分鐘到達觀測站，有指為古代觀測站後來經英軍加整而成，頂部已倒塌而且景觀已被植物擋住。上方分叉路左往砵甸乍炮台（Pottinger Battery），右往相關探射燈工事，筆者先到右方參觀。英軍鋪出來的石屎路十分好走，不少位置塗上顏色被形容為迷彩樓梯。邊看地圖而行，兩個路口都選擇右方，約10分鐘到達第一個探射燈工事。同樣地頂部已不存在，只餘底座及兩邊牆，與黑角頭碉堡的建築類似。與香港島的西灣炮台、白沙灣炮台等隔岸鎮守維多利亞港東面。此處景觀開揚180度海景，星期日下午時，數十隻船駛經鯉魚門並不常見。

👇👇離開鯉魚門石礦場，上去尋找砵甸乍炮台👇👇

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小休後到北面的探射燈工事，設計類同，東北可見將軍澳跨灣連接路、日出康城、將軍澳工業村及「香港三尖」之一的釣魚翁。折返觀測站後，左轉往上走約5分鐘往砵甸乍炮台。

炮台於1902年建成，1906年曾設兩座9.2吋大炮，射程達15公里。1939年兩支大炮因防衛策略改變而被調往香港島，只餘炮台座。因此，砵甸乍炮台在二戰中不算主要角色，或因此被世人遺忘。一般行山人士只會到鯉魚門石礦場、魔鬼山碉堡及歌賦炮台，忽略了這個以首任香港總督砵甸乍爵士（Sir Henry Pottinger）命名的二戰遺址。

砵甸乍炮台的炮床中間生滿雜草，轉右約2分鐘可見地下彈藥庫及另一炮床，當中有一塊用來測試炮台沉降的瓦片刻上1925年5月7日，至今已近百年。繼續向北行，不難發現軍事建築及發電中心掩體。部份遺址已不完整，彈藥庫等室內地方更有倒塌危險，注意安全。到訪過3次，當中夏天雨後泥濘及黐頭芒十分困擾，令難度增加不少。值得一提是，對砵甸乍炮台有興趣的不妨重溫香港電台節目《香港風物誌》深度介紹。

參觀完古蹟後，回到砵甸乍炮台轉左方可接上將軍澳華人永遠墳場通道，沿斜路落山或接上衛奕信徑續登魔鬼山碉堡和歌賦炮台，再返回油塘站完成行程。

鯉魚門石礦場堆積大量垃圾，只花數分鐘已執到一袋垃圾帶到市區。（周立賢攝）

總結鯉魚門石礦場適合一家大細及情侶拍拖睇日落，可在民居的士多補給。至於登砵甸乍炮台難度較高，盡可能在秋冬的日子到訪，否則半條路都被草叢擋住，體力需求大而且影響拍攝。

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