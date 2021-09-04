國際游泳聯賽｜何詩蓓兩日四冠　成MVP豪取21萬獎金　率泳隊大勝

香港游泳代表、東京奧運兩銀得主何詩蓓，正於意大利拿不勒斯出戰國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL），她在第二周一連兩天的第三戰（Match 3），一口氣掃走4個冠軍、MVP名銜和逾21萬港元獎金，表現大勇。



代表法國泳會Energy Standard出戰ISL的何詩蓓，在今戰首日賽事已先在400米自由泳和4X100米自由泳接力獲得冠軍，同時是50米自由泳亞軍。香港時間今晨出戰次日賽事，她續戰自己的強項——100米自由泳及200米自由泳，和50米自由泳連環淘汰賽（Skins Race）。

2021年ISL國際游泳聯賽 第二周／聯賽第三戰（Match 3）

日期及時間：香港時間9月3日及4日凌晨2時至4時

參賽隊伍：Energy Standard（何詩蓓所屬隊伍）、Iron、London Roar、NY Breakers

直播平台：https://isl.global/subscription/（須付費）



國際游泳聯賽的比賽制度（按圖放大）：

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200自中「頭獎」奪走對手積分

何詩蓓劈頭便在女子100自「由頭帶到尾」游出51.64秒，以逾0.6秒之差擊敗隊友絲祖唐（Sarah Sjostrom）先奪一冠；到她最擅長的200自，再以1分52.82秒完賽，拋離次席的Iron隊泳手施曼洛娃（Barbora Seemanova）2.21秒，與第3名泳手更拉開4.89秒距離。

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由於ISL設有「頭獎（Jackpot）」制度，泳手在完賽時間與其他對手拉開一定距離下，就可將有關對手積分收歸己有，200自的「頭獎時間（Jackpot Time）」為4.5秒，何詩蓓因而將第3至8名泳手的分數通通「搶」走，個人一口氣獨取30分，令她瞬即在最有價值泳手（MVP）排行榜領先。

何詩蓓出戰強項的100自和200自，連環奪冠。（資料圖片／高詩琦攝）

最後何詩蓓再出戰壓軸旳三回合淘汰賽Skins Race，泳式為女子50米自由泳，賽事先由8名泳手出賽，第一回合淘汰4人、第二回合再淘汰至餘兩人，在第三回合作最終戰。何詩蓓第一回合與絲祖唐並列首名出線，第二回合則屈居於絲祖唐後次名晉級，意味Energy Standard包辦決賽兩個席位。

0.5分之差再奪MVP

絲祖唐終以24.22秒勝出決賽，何詩蓓則以落後1秒的時間完賽，遭絲祖唐以「頭獎制」奪去分數，但仍無阻兩日奪4冠的何詩蓓以78分，僅0.5分之差擊敗絲祖唐成為MVP，是這位港將生涯第二次成為ISL的MVP，她首次奪得MVP是上季第6戰。

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何詩蓓榮獲今戰MVP後，同時奪得8000美元（約62173港元）的MVP獎金，今站共獲27450美元（約21.3萬港元）獎金；而Energy Standard在連續兩天橫掃自由泳下，以640.5分成為第三戰的冠軍，拋離第二名的London Roar 204分。

在何詩蓓和絲祖唐壓陣下，Energy Standard橫掃自由泳。（instagram@energystandard）

2021國際游泳聯賽的焦點泳手介紹（按圖細閱）：