世盃外︱馬迪爾終入波助法國逼和烏克蘭　依然得不到曼聯球迷歡心

安東尼馬迪爾（Anthony Martial）終於入波了，為法國1：1逼和烏克蘭，搶得重要1分，維持高盧雄雞在世界盃外圍賽D組榜首優勢。

那是他在國家隊的第二個入球，也是時隔5年以來的第一次。賽後一眾曼聯球迷不但沒有為他感到高興，還因為一個人，不停對馬迪爾冷嘲熱諷。



法國隊自歐洲國家盃以來，一直狀態平平。歐國盃分組賽首仗1：0小勝德國後，已經連續5仗未勝，包括其後兩場分組賽只能賽和匈牙利和葡萄牙，16強遭瑞士逼和3：3，繼而在互射十二碼被踢出局後，日前對波斯尼亞的世界盃外圍賽，10人應戰下踢成1：1。

今仗對烏克蘭劇本也是類似，先失一球之下，馬迪爾近門扳平1：1，之後雙方未能增添紀錄，法國2勝3和以9分續居歐洲區D組榜首。馬迪爾難得入波，他所效力的曼聯球迷卻不甚欣賞。

下半場初段馬迪爾（白衫9號）近門射入，為法國1：1扳平烏克蘭。（路透社）

浪費普巴漂亮助攻

這位25歲前鋒在曼聯的處境愈來愈困難，上季屢受傷患困擾嚴重影響表現，3月尾膝部韌帶重創倦勤超過4個月，錯過歐國盃，8月初才復出。領隊蘇斯克查對他不離不棄，英超聯賽2次後備1次正選出場，繼續無甚表現，到轉會煞科日，C朗拿度強勢重返曼聯，馬迪爾在隊中前鋒排位肯定被擠後。

球迷早已對他已失去耐性，到他代表法國上陣，不忘找機會揶揄一番，事緣上半場43分鐘，曼聯隊友保羅普巴交出一記漂亮傳球，皮球劏穿烏克蘭整條防線，看似必定轉化為入球，接應的馬迪爾射門卻令人失望地被門將輕鬆用腳擋走，再一抱入懷。

馬迪爾驚天失機逐格睇：

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曼聯球迷：如果是C朗……

入球黃金機會泡湯，1分鐘後烏克蘭把握機會先開紀錄，半場法國落後0：1，一眾曼聯球迷立即在Twitter批評馬迪爾，當中不少人同聲高呼：「在那個位置，C朗會扭過門將後才起腳然後射入。」

有人以事論事，「那空間很快被堵塞，我認為他應該早些起腳」，但一句又是：「那正是C朗會做到的事」。又有人開玩笑：「看來C朗與馬迪爾的年紀對調了。」

曼聯球迷對馬迪爾失機，不少都想起C朗：

沒有比較，沒有傷害，曼聯球迷左一句C朗、右一句C朗，顯然是對馬迪爾信心全失。有球迷開心地說，「試想像普巴向C朗交出那種助攻！」「如果接應普巴那球的是C朗……」，就算葡萄牙球王已經36歲，曼聯球迷堅信憑他的級數和埋門把握，必定可以取得大量入球。

馬迪爾門前失機，曼聯球迷紛紛想起剛歸隊的C朗。（Getty Images）

有球迷對他明讚暗踩，「從好的方面看，至少他從卡雲尼身上學懂走位。」戰至下半場初段，第29次代表法國的馬迪爾終取得第二個國家隊入球，為球隊扳平1：1。即使如此，相信他回到球會，必須再加把勁，才有望努力贏回紅魔球迷的歡心。轉會窗煞科日，C朗歸隊，同日傳出里昂向馬迪爾招手，但他拒絕離隊，希望跟C朗並肩作戰。

法國身處的世界盃歐洲區外圍賽D組，是相當奇特的一組，截至今日前的10場分組賽，多達7場打和，當中包括5仗全部和波的烏克蘭。法國2勝3和以9分暫列榜首，次席的芬蘭得5分，但少賽兩場。周二深夜法國將在主場迎戰芬蘭。

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