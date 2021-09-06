F1荷蘭站｜韋斯達賓橙海加持主場封王　平治保達斯各有目的齊求變

「荷蘭勁，荷蘭醒，荷蘭無得頂」，紅牛車手韋斯達賓主場出擊，以壓倒性的姿態奪分站冠軍，在場的荷蘭車迷無比興奮，並在車手榜反超前咸美頓。

「窮則變，變則通」，面對今站較強的紅牛戰車，平治車隊試圖以不同戰術迎戰，想法正確卻時機錯，最終只能望着「韋少」首名衝線。



相隔35年，荷蘭站自1985年後首度回歸F1賽程，是當代車手的新賽道。對紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）別具意義，事關他終於可在主場鬥車。臨近海邊的沙禾特賽車場（CIRCUIT ZANDVOORT），近7萬名荷蘭車迷齊齊穿上橙色衫，為「韋少」吶喊助威。

荷蘭站的看台早已成為一片橙海。（Getty Images）

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沙禾特以賽道窄及難爬頭見稱，守得住第一隻彎便有望守到尾，韋斯達賓未有令一眾「荷蘭Fans」跌眼鏡，排頭位的他佔先機率先入彎，其後便立即「鬆人」，早段已帶開2.5秒的優勢。紅牛的RB16B戰車有明顯優勢，領先的韋少愈走愈遠，隨後的兩架平治得個追字，卻難越雷池半步。

面對實力較強的紅牛戰車，兩架平治今仗得個跟字。（Getty Images）

荷蘭站前10位：

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早前續約紅牛的佩雷斯（Sergio Perez），今站再度排位賽「甩轆」，第一節出局，再度形成平治「二打一」的局面，「黑箭」方面決定咸美頓率先進入維修站換胎，逼韋少仿傚其戰術，然後保達斯在前方阻韋少的去路，試圖收窄咸美頓與韋斯達賓的優勢。

平治如意算盤敲不響，事關「咸爵爺」入站靜止時間為3.6秒，韋斯達賓由危轉機，換胎後依然領先，即使保達斯在前方拖延時間，咸美頓一度僅落後約0.7秒，韋少仍力保領先位置。

「窮則變，變則通」，咸美頓39圈再度換胎，返回賽道時遇上慢車，影響咸美頓的時間，韋斯達賓輕鬆換胎繼續帶頭，最終首名衝線，贏得今年第7個分站冠軍，並以3分反超前「咸爵爺」，再度高踞車手榜的榜首。

韋斯達賓主場贏車即變「荷蘭叻」。（Getty Images）

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咸美頓賽後坦言維修站戰術理想與現實不符，導致全場連爬頭的機會也少之有少，今站輸得心服口服，「二停不是最佳戰術，而我們執行的時機不佳，返回賽道時太多慢車，無法緊貼韋斯達賓。坦白說，是韋斯達賓的戰車太快，所以恭喜他。」平治話事人禾夫（Toto Wolff）同樣指執行戰術的時機不當。

咸美頓全場無甚機會，今站輸得心服口服。（Getty Images）

平治車隊希望以戰術收復失地，可惜未能奏效。（Getty Images）

保達斯為自己造快圈 平治話事人：厚臉皮

面對劣勢，斷不能坐以待斃，又豈止平治車隊，車手保達斯亦然。這名芬蘭車手來季位置不保的傳聞傳過不停，當前急務是在場上有好表現，吸引其他車隊的眼球。

咸美頓與韋斯達賓的爭標形勢異常激烈，一分都不能少，保達斯竟然在第70個圈造快全場最快的「紫圈」，額外一分隨時落袋，咸美頓立即入站再換胎，並立即交貨重奪最快圈。

平治方面被嚇一嚇，禾夫賽後指保達斯有點不要臉，「保達斯的做法有點厚臉皮，但我理解，他在第三路段已大大減速，最終咸美頓取得最快圈，相安無事，一切如常。」

羅素談去向大賣關子 韋斯達賓食花生：對咸美頓有威脅

保達斯末段一度造出紫圈，差點奪去咸美頓寶貴的一分。（Getty Images）

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