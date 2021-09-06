【世界盃外圍賽】聖馬力諾狂輸不打緊　遭波蘭狂數破蛋都開心

以「歐洲足球最弱體」形容聖馬力諾確實無誤，這支世界排名209位的「魚腩部隊」出戰世界盃歐洲區外圍賽，縱然主場大敗，但不用「吞蛋」，射破波蘭的大門，相隔兩年再度在主場有進賬。



聖馬力諾（San Marino）與英格蘭及波蘭等球隊同組，遑論出線，連入球也並非易事。

這個位處於意大利境內的小國，今仗主場迎戰有利雲度夫斯基坐鎮的波蘭，落敗早已預料，「利雲哥」梅開二度，加上布克沙（Adam Buska）下半場連中三元，以1：7慘敗。

面對神鋒利雲度夫斯基，聖馬力諾大敗難免。（路透社）

對聖馬力諾而言，輸波已是家常便飯，今仗也有得着，波蘭後防換邊初段一次誤傳，造就聖馬力諾多年來零的突破，意大利丁組打滾的前鋒蘭尼（Nicola Nanni）把握機會，熨射死角建功，追成1：4較接近的紀錄，全軍球員非常雀躍，圍住蘭尼慶祝久違的入球。

聖馬力諾的蘭尼有士哥，亦是8年來首個主場入球。（路透社）

聖馬力諾是歐洲球隊中包尾的一隊，實力難以與其他球隊匹敵，至今依然尋找正式賽事的首場勝仗。他們對上一個世界盃外圍賽入球，已經是4年前，當時作客阿塞拜疆。在聖馬力諾主場建功，無獨有偶，對上一次同樣射破波蘭的大門，已經是2013年的事。

翻查聖馬力諾近10年的戰績，每年只入一球，今年6月的熱身賽射破科索沃，如今再建一功，入球紀錄已比往年更出色。

聖馬力諾今年在國際賽，兩度攻破對手大門，表現遠勝往年。（路透社）

人口僅得3.3萬人口的聖馬力諾，今年在體育界大豐收，剛過去的東京奧運奪得史上最佳的成績，勇奪一銀兩銅，亦在奧運取得零的突破。

3.3萬人口歐洲小國創歷史 女射手堅持9年圓願

派利尼終奪奧運獎牌，心情當然興奮。（Getty Images）

聖馬力諾史上首面奧運獎牌：

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