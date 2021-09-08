C朗拿度飲食習慣揭秘　前私人大廚曝食材不名貴但講求健康｜英超

C朗拿度維持頂尖水平多年，到36歲仍然是球壇其中一名最優秀的球星，除了他本身天賦過人外，其自律的生活習慣也是重要原因。英國《每日鏡報》訪問到C朗的前私人大廚巴朗尼（Giorgio Barone），從飲食習慣窺看C朗的成功之道。



巴朗尼在今年5月上載了他跟C朗的合照。（巴朗尼Instagram）

C朗在2018年離開皇家馬德里，轉投祖雲達斯，他移居意大利都靈後，聘請了巴朗尼為他的私人大廚。雖然C朗日賺千金，球場內外收入豐厚，但日常飲食並不奢華。巴朗尼說：「食材不名貴的，只有健康的食物。我會用有機及天然的食材，例如魚、雞、牛仔肉、雞蛋、牛油果、椰子油及黑米。你必須要像照顧法拉利般照顧自己的身體。」

【巴朗尼為C朗準備過的美食】

C朗喜歡高蛋白質的餐單，糖、碳水化合物及脂肪的份量就要降到最低。巴朗尼透露，C朗喜歡海鮮，包括蝦及八爪魚，以及瘦肉、全穀物及沙律。豐富的蛋白質可以幫到C朗建立及修復肌肉，並減慢退化。

巴朗尼分享他為C朗準備以牛油果為主題的冷盤。（巴朗尼Instagram）

巴朗尼常用椰子油，因為椰子油有燃燒卡路里的效果，因為它含有豐富的月桂酸，據講可以燃燒脂肪及改善膽固醇問題。他說：「我會用椰子油去烹調，飲水也很重要，記住要多喝水。當然，一切都要跟刻苦的訓練配合，但休息與訓練及營養一樣重要。晚飯亦要早點吃，不要太夜食。」

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巴朗尼曾跟保方合照。（巴朗尼Instagram）

巴朗尼以前會將為C朗一家烹調的美食放上社交網站，與網民分享，但隨住C朗今夏離開祖記，回到英超的曼聯，巴朗尼亦失去了這位明星級客戶。談到他對C朗的印象，這位意國大廚說：「C朗是一切的王者，他是個好人，也是個好的爸爸，他的一家人也是友善。」

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