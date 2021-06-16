C朗歐國盃連創多項紀錄　長處巔峰豈止戒可樂與狂操體能︱01球評

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-16 13:34

C朗拿度在對匈牙利一仗賽前記者會上，當着所有記者和攝影機面前，將身前的兩瓶可樂移走，換上一支清水，連贊助商都「唔俾面」，立即掀起全球熱話。 C朗連續參加5屆歐洲國家盃，成為史上第一人；首仗對匈牙利即梅開二度，累積11球榮登歐國盃射手王，足球員在36歲仍處一流競技水平，說得上是前無古人，到底C朗是如何做到的？

「紀錄魔人」C朗拿度

C朗拿度參加今屆歐洲國家盃，再次打破多項紀錄。他一上陣，先創下史上首位球員5度出戰這項賽事的紀錄。2004年當他只有19歲時，已首度參加歐國盃，葡萄牙決賽不敵希臘，C朗賽後哭成淚人一幕令人難忘。之後2008、2012、2016以至今屆他全部有份踢，2016年決賽即使只踢25分鐘便傷出，葡萄牙終在加時擊敗法國，C朗以隊長身份捧盃，他再次哭了，不同的是，12年前是傷心欲絕的眼淚，2016年那次換成是喜極而泣。

▶▶▶緊貼歐洲國家盃2020 終極睇波懶人包

之前4屆事，他每屆均有入球，2004年入2球，2008年入1球，2012和2016各入3球，累積9球與法國名將柏天尼並列榜首，也是唯一一個在超過一屆賽事攻入3球或以上的球員。今屆分組賽C朗首仗對匈牙利一仗梅開二度，將紀錄增至11球，並獨享射手王榮譽。他同時成為歐國盃史上首位連續5屆有入球的球員，決賽周22次上陣，也是只得他「一人之境」的另一紀錄。

歐國盃｜C朗拿度梅開二度破多項紀錄 葡萄牙末段連入匈牙利3球

C朗拿度兩次決賽落淚 見證男孩到男人的成長

第五度代表葡萄牙參加歐洲國家盃的C朗拿度，屢創新紀錄，前無古人。（Getty Images）

▼▼▼點圖看：C朗歐國盃屢創紀錄 ▼▼▼

「紀錄在追逐我」

C朗不斷創下一個又一個新紀錄，他早前曾霸氣宣稱，「我已講過我不會追求紀錄，而是紀錄在追逐我」，解釋足球是個團體運動，當中要靠個人努力來達成球隊目標，「一直在球場內外不斷努力，紀錄終會來臨，錦標也是無可避免，一切都是努力帶來的自然成果。」

C朗的成功，自然是天份與努力的完美結合，眾所周知，他每天勤力操練，球會或國家隊訓練以外，早晚均會加操——健身、練體能、拉筋、在水中訓練等，甚至試過在球會比賽後、晚上11時致電隊友，問對方想不想「出一點汗」，也曾經與女友佐真娜在家門外狂跑斜路，使另一半喘氣連連。

前隊友爆C朗拿度「不是正常人」 賽後竟約他做這件事

C朗在家操到女友喘氣 曾令對手缺氧引曼聯收購

C朗和佐真娜都熱愛運動。（instagram/Georgina Rodriguez）

▼▼▼點圖看：C朗拿度是這樣練成的 ▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

不靠死練爛練

然而C朗絕非「死練爛練」之輩，懂得按照身體狀況練習，也不會過度催谷某一部位，每天的訓練項目也不一樣，訓練課表包括：例行熱身習慣、足球練習、心肺功能和重量訓練。

足球訓練C朗集中技術訓練、腿部練習和高強度心肺功能練習；在健身室，則以心肺、核心肌肉群以及重量訓練為主。據報他每星期在家中健身室操練5日，每次3至4小時，不同日子針對訓練不同肌肉組，務求全身不同肌肉均在最佳狀態。相比起訓練強度，他更注重持之以恆，並不時為練習加入趣味。

超強彈跳和騰空力是C朗一大武器，2012/13球季歐聯16強首回合他隨皇馬倒戈曼聯一戰，他一記頭槌破網，跳頂高度達到2.93米。至今他仍維持驚人彈跳力，連網球一哥祖高域，也曾拜訪C朗，請教對方如何訓練騰空力。各種身體有關練習，只是C朗長青秘訣的一部分，更重要的是，他極度自律的生活。

C朗拿度35歲生日 解構逆齡維持最高水平因由

C朗拿度在賽前記者會上，將身前的可樂換成水。

▼▼▼C朗搬走贊助商汽水逐格睇 ▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

活得像清教徒

對匈牙利的賽前記者會上，C朗看着面前兩瓶可樂，立即反白眼，一臉厭惡。那兩支汽水，來自賽事其中一個主要贊助商，C朗一樣「無面畀」，隨即將它們移向他伸手可及的最遠位置，並在原本放可樂的位置換上一支清水，更刻意在記者面前說一出：「水（aqua）」，一方面拒絕與可樂同框合照，同時叫大家「見字飲水」。一連串動作，正好反映C朗為何踢至36歲，依然能處於一流體能狀態——自律的飲食。

歐國盃｜C朗開賽前記者會作出大膽舉動 這樣不怕得罪贊助商嗎？

先後已有多個球會隊友曾抱怨「不想跟C朗」吃飯，開玩笑說「他只吃白烚雞肉」。C朗真正的餐單當然不止如此：他注重營養吸收，每一餐會吃多種不同食品，由水果、麵包、魚類、雞蛋到牛扒不等，間中也會吃一件蛋糕或朱古力，加上蛋白奶昔和補充劑，讓他吸收大量蛋白質，協助比賽和艱苦訓練後的肌肉恢復，同時避免吃甜食和飲酒。他不止注重自己吃什麼，如何執行更重要，他嚴格執行小食多餐，一日吃六餐，每餐大概相隔2至4小時，讓身體全日維持穩定和最佳新陳代謝率。

曾經他也是個愛玩的少年，甚至牽涉入強姦醜聞，然而遇上佐真娜後，變得熱愛家庭生活，不再夜蒲。他不止注重自己飲食，連家中4個子女也受限制，曾表示，「有時我會對兒子很嚴厲，因為他間中會喝可樂或橙汁汽水，令我很生氣。」又稱：「就連三個小的，當他們吃朱古力的時候也總會望向我。你要知道，我們要保持身體強壯。」

不過猶如清教徒一樣的自律的生活和飲食，加上對訓練的執着，仍不足以讓C朗保持長青，他尚有最後一項秘密武器。

C朗自爆另類育兒之道 為子承父業當上不一樣的爸爸

C朗拿度的「育兒之道」，難免令人覺得小C朗很慘。 （Getty Images）

▼▼▼C朗30歲後入球逐年睇▼▼▼

保長青終極要訣

C朗早前接受男士健康雜誌《Men's Health》訪問時分享，「足球員的基本就是訓練得好和注重飲食，但對我來說，最重要的事情是就是運動後恢復。」

「我的運動後恢復由按摩槍開始，一場艱苦比賽或訓練後，快速按摩全身一次，消除肌肉疼痛，並展開放鬆過程。同時飲大量的水，吃健康的一餐，然後晚上好好休息。」他說，這個習慣簡單卻十分有效，「幫助我持續維持最佳狀態。」

C朗拿度36歲生日回顧球員生涯 「抱歉我不能踢多20年」

C朗拿度最愛運動竟不是足球？ 分享三大不老秘訣

C朗拿度分享長青秘訣。（Instagram）

▼▼▼同場加映：C朗親授每天練習七式▼▼▼

+ 32 + 32 + 32

👇👇👇同場加映！C朗嫂佐真娜早前的限制級宣傳照👇👇👇

【足球娛樂】C朗嫂限制級尺度「肉照」新一擊 全裸努力搵真銀

👇👇👇點圖看：C朗嫂的限量版手袋👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

👇👇👇點圖看：佐真娜與C朗的家庭照👇👇👇

C朗拿度保持驚人入球率12年 賢內助女友照顧家庭讓愛郎專注事業

+ 2 + 2 + 2

【足球熱話】C朗女友火熱迎聖誕 極性感喱士內衣曬長腿

【體育熱話】C朗女友能跟上「體能王」男友操練 全靠一種運動

【足球熱話】C朗在家操到女友喘氣 曾令對手缺氧引曼聯收購

【足球熱話】C朗讓女友操刀剪髮 曾說跟她做愛爽過入金球

【C朗】首次不用代母 C朗女友佐真娜周日誕千金

👇👇👇點圖看：C朗火辣的另一半👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

👇👇👇點圖看：C朗女友的忙碌生活👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

👇👇👇點圖看：C朗另一半佐真娜努力操練👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

👇👇👇點圖看：佐真娜分享健康之道👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

👇👇👇點圖看：C朗馬德拉群島行山聚天倫👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 2 + 2 + 2

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：