世盃外｜卡尼世界波也徒勞　英格蘭全場零換人　補時遭波蘭迫和

世界盃外圍賽全勝的英格蘭，今仗作客同組實力最強的波蘭，由隊長哈利卡尼以一球遠射先開紀錄，可惜未能保持勝果至完場，補時階段被追成平手，全勝走勢告一段落。

今仗焦點再度落在主帥修夫基上，這名英軍領隊全場零換人，賽後堅稱這個決定沒有錯。



世界盃歐洲區外圍賽I組，5戰全勝的英格蘭作客波蘭，主帥修夫基派出最有把握的陣容，哈利卡尼﹑史達寧及哈利馬古尼悉數擔任正選。兩軍上半場不乏攻門，惟威脅不大，英軍換邊後攻勢更加入肉，馬古尼先接應死球頭槌中柱。

哈利卡尼轟入世界波，助英格蘭在下半場先開紀錄。（路透社）

兩軍球員完半場前一度發生衝突：

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英格蘭隊長哈利卡尼及後禁區外放冷箭，拉出一記精彩的遠射，剛好收死波蘭門將施捷斯尼，72分鐘打破僵局。波蘭未有放棄，奮戰至補時階段終有斬獲，希曼斯基（Damian Szymanski）接應利雲度夫斯基的傳中，頭槌一頂破網，補時2分鐘追成1：1平手，最終兩軍握手言和，英格蘭世盃外的連勝走勢斷纜，依然以16分高踞I組榜首。

英格蘭「臨天光瀨尿」，完場前被波蘭迫和。（Getty Images）

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英格蘭今仗正選陣容與上場大炒弱旅安道爾相比改頭換面，派出完全不同的正選11人，但修夫基在法定時間內未有作出任何調動，原班人馬踢足90分鐘，亦是自1996年歐洲國家盃4強後，英軍再一次全場零換人。相反，波蘭則充分使用5個換人名額。

修夫基連換人都會害怕 19歲沙卡操刀最後一輪令人搲晒頭

英軍失分，網民矛頭直指修夫基，這名英軍主帥賽後堅稱決定沒有錯，「我們控制大局，加上球隊發揮十分好，在這個情況換人並不容易，我在今仗多次有換人的念頭，但球隊亦沒有大問題，故此不是換人的適當時機。」

修夫基在換人上保守，並非一朝一夕，正如早前的歐洲國家盃決賽，被意大利扳平後僅作兩個對位調動，未有刻意變陣試圖改變戰局。今仗全場零換人後，修夫基的調兵遣將能力再受質疑。

修夫基今仗零換人，這個舉動再度惹人詬病。（路透社）

英超第4輪直播賽程：

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