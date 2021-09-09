陳浩源化身「金句王」感動港人　不會背稿只講真心說話｜東京殘奧

香港輪椅羽毛球手陳浩源，在東京殘奧羽毛球WH2級奪得銅牌。陳浩源在今屆殘奧賽前賽後屢獻金句，例如他形容自己與世界排名第1的金正俊是「輪椅羽毛球壇的林丹及李宗偉」，到4強不敵宿敵金正俊後，他又說「除咗金正俊，冇乜邊個對手我想輸」，到最後銅牌戰勝出，他更以「我唔係佢嘅神奇小子，但佢係我嘅神奇媽媽」去感謝母親多年來的支持。

陳浩源化身「金句王」全因一個「真」字，他今日在社交網站表示，大部分運動員賽後訪問都不是跟稿讀，而是真心想將內心的話說出來。他在殘奧賽場上不時激動大叫，賽後亦難忍淚水，他解釋運動員一路走來的路太辛苦，承受住很大的壓力。



36歲的陳浩源今日在Instagram分享感受，他寫：「運動員贏嘅激動，大概係因為走過太多辛苦，太多壓力。而每次賽後訪問咁好睇，就係因為大部份運動員唔係照稿讀，係真心將心入面嗰句講出黎。」他附上自己在比賽中激動地緊握雙拳大叫的照片。

他還留言感謝網民：「好多謝每位支持我嘅朋友，雖然你哋冇喺東京現場支持我，不過我知道你地一直有陪住我，而你地支持同打氣嘅力量係我喺賽場上可以撐過難關嘅一大因素。雖然唔可以覆晒大家嘅打氣留言，但係我有睇晒。好窩心，多謝大家！」

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陳浩源可說是今屆殘奧的港隊「金句王」，幾乎每次訪問都有「sound bite」。他出發前接受訪問，談到人生首次參加殘奧，便生動地以林丹及李宗偉形容他跟世界排名第1球手金正俊的關係。他還說：「世界第2係一個動力，提醒我前面仲有個人要追。」

在殘奧4強，陳浩源遇上他口中的宿敵金正俊，上演輪椅羽毛球版的「林李大戰」，可惜他以1：2落敗，未能入到決賽。比賽中，陳浩源一度右手抽筋，要接受治療，他賽後說：「奧運係個好神奇嘅地方，平時唔應出現嘅問題都出現咗。」但他輸得心服口服，表示會向金正俊學習，並爆了一句「除咗金正俊，冇乜邊個對手我想輸」。

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在銅牌戰，陳浩源擊敗另一位韓國球手金景勳，贏得獎牌。他在賽後訪問中激動落淚，而且金句大爆發，最為人難忘的肯定是他答謝母親支持，「我唔係佢嘅神奇小子，但佢係我嘅神奇媽媽」；剛好這段時間，以香港殘奧名將蘇樺偉故事改篇的電影上映，戲名是《媽媽的神奇小子》。

陳浩源還流着淚說過：「我結婚係媽咪最開心嘅一個時光，希望呢一刻係佢人生另一個開心嘅時候。」除了多謝太太及母親多年來的支持及相伴，他還隔空向擔任港台評述員的隊友王鎮炎說：「阿Tim千祈唔好失望，我會陪你等多3年，希望3年後我同你一齊喺巴黎會拎到好成績，唔好失望。」

陳浩源賽後談及家人的支持，不禁落淚，他還多謝周日早上8時起床看比賽的香港市民。（香港電台片段截圖）

陳浩源幾日前特地在Instagram撰文，答謝總教練劉南銘（Liew）。他表示劉南銘一直面對質疑，他會用成績幫教練回應，他寫：「Liew，無論人哋點樣質疑都好，你根本唔需要回答。我哋作為你嘅運動員，會用成績幫你答。請你繼續堅守自已嘅信念，做你認為啱嘅嘢就夠。」

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