東京殘奧總結｜香港代表團2銀3銅謝幕　硬地滾球羽毛球各贏兩獎牌

經過12日的精彩殘奧比賽，香港隊的賽事圓滿結束，總共贏得5面獎牌，分別是2銀3銅。



【香港在東京殘奧共得2銀3銅，港隊獎牌得主一覽（按圖放大）】

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🥉乒乓球銅牌：王婷莛

港隊今屆首面獎牌在第3個比賽日（8月27日）鎖定，第4個比賽日（8月28日）正式落袋。17歲的乒乓女將王婷莛出戰女子TT11級單打分組賽，取得2勝1負，以小組次名晉級4強，在不設銅牌戰之下，穩奪一面銅牌；翌日出戰4強，她以1：3不敵俄羅斯殘奧代表團的選手，未能躋身決賽，確定獲得銅牌，為港隊贏得今屆首面獎牌。

王婷莛殘奧奪銅｜乒乓球4強失利得季 為港奪今屆首面獎牌後哽咽

17歲的乒乓女將王婷莛在女子TT11級單打為港隊奪得銅牌。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

🥉硬地滾球銅牌：梁育榮

在游泳及輪椅劍擊失利下，港隊今屆第二面殘奧獎牌在第8個比賽日（9月1日）出現。港隊「五朝元老」梁育榮在硬地滾球混合BC4級個人賽分組賽3戰全勝以首名入8強，並以8：0大勝斯洛伐克的芭高娃（Michaela Balcova），可惜他在4強以3：6不敵泰國的拿比恩（Pornchok Larpyen），緣盡決賽，轉戰銅牌賽。在9月1日的銅牌賽，他以5：4力克中國的鄭遠森，贏得季軍，這是他奧運生涯首面銅牌。

梁育榮奪銅：「好開心，呢個年紀攞到獎牌更有意義」

香港代表梁育榮出戰硬地滾球混合BC4級個人賽，獲得銅牌。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

🥈硬地滾球銀牌：梁育榮、劉慧茵及黃君恒

梁育榮之後夥拍隊友劉慧茵及黃君恒，參加混合BC4級雙人賽。正選的梁育榮及劉慧茵表現穩定，在分組賽4戰全勝，以B組首名晉級4強。在第11個比賽日（9月4日），梁育榮拍劉慧茵先在4強贏葡萄牙4：2入決賽，但到下午的金牌戰以2：3不敵斯洛伐克，未能摘金，獲得銀牌。這是港隊今屆第三面獎牌，也是首面銀牌。

硬地滾球｜梁育榮、劉慧茵奪銀 港隊本屆最佳成績

硬地滾球BC4級雙人賽，劉慧茵（左）、梁育榮贏得一面銀牌。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

🥉羽毛球銅牌：陳浩源

去到殘奧煞科日（9月5日），港隊再多兩面獎牌，皆來自羽毛球。男子WH2級單打代表陳浩源，分組賽一勝一負，以次名入半準決賽，以2：0淘汰英國的馬田洛基（Martin Rooke）。不過，他在準決賽不敵世界排名第1的韓國球手金正俊，未能躋身決賽，轉戰銅牌賽，面對另一名韓國球手、世界排名第5的金景勳。陳浩源首局苦戰，大部分時間落後，最後以24：22險勝。到第二局，陳浩源再贏21：10，直落兩局擊敗金景勳得銅牌，為港隊奪得今屆第四面獎牌。

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在東京殘奧最後一個比賽日，世界排名第2位的陳浩源為香港贏得羽毛球男子WH2級單打銅牌。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

🥈羽毛球銀牌：朱文佳

港隊最後一面獎牌由朱文佳奪得。他出戰羽毛球男子SH6級單打，在分組賽面對兩位英國球手，得一勝一負；他對世界排名第1球手舒法特舒法特（Jack Shephard）時，成功搶到一局，以1：2僅負，得以較佳得失局獲小組首名晉級4強。之後，他在4強以2：1反勝巴西的泰華利斯，昂然晉身決賽。在決賽，他面對印度的拿格（Krishna Nagar），同樣先輸一局17：21，但朱文佳延續「三局哥」的鬥志，贏21：16扳平。可惜，朱文佳未能重演4強好夢，第三局力戰下以17：21落敗，輸局數1：2，獲得銀牌。

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朱文佳奪銀：已盡力做到最好 銀牌得來不易感恩可出戰

由分組賽最後一場到4強，再來到決賽，朱文佳再次與對手打到第三局分勝負，可惜最後敗陣得銀牌。（路透社）

兩項劍擊團體賽皆得第4名

此外，港隊在多個項目都得到「梗頸四」，差點可以站上頒獎台。硬地滾球混合BC3級雙人賽，何宛淇、廖詠彤及謝德樺在銅牌戰不敵希臘。輪椅劍擊女子花劍團體賽，吳舒婷、余翠怡及鍾婉萍在銅牌賽以44：45飲恨，不敵匈牙利。同樣是吳舒婷、余翠怡及鍾婉萍出戰，她們在女子重劍團體賽銅牌戰也不敵俄羅斯殘奧委得第4名。陳睿琳在女子S14級100米蝶泳游出第4名。

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由余翠怡領軍的劍擊隊在兩項團體賽都得第4。（Getty Images）

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