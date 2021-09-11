C朗回歸曼聯首仗　正選上陣梅開二度　紅魔主場大勝紐卡素

全城目光盡在奧脫福。曼聯主場對紐卡素，C朗拿度回歸第一仗，領隊蘇斯克查兌現承諾，C朗拿度的名字出現在大軍名單中，正選登場。

C朗沒有令球迷失望，相隔12年再披曼聯戰衣，首仗就梅開二度，加上般奴費南迪斯和連格各建一功，曼聯主場以4：1挫紐卡素，全取3分。



C朗回歸英超首戰，上半場補時階段建功。（Getty Images）

回歸成名地的C朗拿度，今仗正選登場，奧脫福上演二度「地標戰」，配合般奴費南迪斯及格連活特攻堅。

歡迎回歸。（Getty Images）

C朗回歸首戰，開賽11分鐘已錄得兩次攻門，其中一球射門「撻Q」，其後接應查頓辛祖傳送，左腳窄角度起腳射中網側。面對強敵，紐卡素只好縮後防守，形成紅魔圍攻狀態，新兵華拉尼上前助攻，接應梳爾的角球頭槌僅僅斜出，無功而還。

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C朗拿度以正前鋒姿態上陣，隊友多次嘗試造就他卻不果，幸好他亦能為隊友製造空位，般奴費南迪斯突擊橫傳予辛祖，惜射門省中對手。紐卡素防線嚴防C朗，當他在禁區內控球時，與對方中堅拿修斯短兵相接後倒地，球證安東尼泰萊未有任何表示。

戰至上半場末段，格連活特右路切入大位起腳，射門省中紐卡素守將稍稍改變方向，門將活特文撲救甩手，C朗門前補射建功，補時兩分鐘開紀錄。

C朗回歸曼聯首戰，上半場補時階段建功。（Getty Images）

C朗拿度回歸曼聯的派對，僅開心了10分鐘，紐卡素在換邊後一次反擊，辛特麥斯明乖巧地交給後上的文基路建功，下半場11分鐘追成平手。不過C朗繼續令自己做主角，他接應梳爾的直線，射破活特文的大細龍門，62分鐘射入今仗第二球，曼聯再度領先。

C朗梅開二度。（美聯社）

曼迷等了多久的畫面？（Getty Images）

C朗連下兩城，般奴亦不讓師兄專美，無人看管下禁區外勁射破網，80分鐘射成3：1，曼聯首度拉開兩球優勢。這名葡萄牙中場及後隨即退下火線，球隊邊緣人雲迪碧克今季第一次登場。戰至末段，連格錦上添花，曼聯終以4：1擊敗紐卡素，C朗回歸首戰就以3分送給記掛他已久的曼聯球迷。

C朗一舉手一投足，都是攝影師焦點。（Getty Images）

C朗球衣，人人想要。（Getty Images）

C朗賽前熱身（按圖）：

C朗正式回歸，正選亮相奧脫福。（Getty Images）

曼聯正選陣容：4-2-3-1

門將：迪基亞

後衛：雲比沙卡﹑哈利馬古尼﹑華拉尼﹑勞基梳爾

防守中場：普巴﹑馬迪

中場：格連活特﹑般奴費南迪斯﹑查頓辛祖

前鋒：C朗拿度



紐卡素正選陣容：5-3-2

門將：費迪活特文

後衛：查維文基路﹑艾錫希頓﹑拿修斯﹑施亞蘭奇勒﹑馬特列治

中場：桑恩朗達夫﹑韋洛克﹑阿米朗

前鋒：祖連頓



C朗拿度重返曼聯卡靈頓基地後首課操練，展現出球星光芒：（按圖放大）

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【朗尼及C朗在2004到2009年在曼聯做過隊友（按圖放大）】

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【近代曼聯7號球衣主人（按圖放大）】

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英超第4輪直播賽程：