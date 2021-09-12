C朗重返曼聯首戰自言好緊張　祖雲達斯失去他聯賽3仗不勝︱英超

正如C朗拿度自己所言，他與曼聯猶如密不可分的一對，重返奧脫福球場的第一戰，再度穿上紅魔7號球衣的他如魚得水。

他首次來的時候，仍只是個懵懂的18歲少年，如今他已36歲，早已贏盡一切，賽後竟然說出意想不到的4個字：「超級緊張！」



又被稱為「夢劇院」的奧脫福球場，坐滿等候期待已久的球迷，見證心目中的曼聯之子回歸。觀眾席上，當然還有他的恩師費格遜。全賴費Sir昔日眼光獨到，一手將他從宿敵阿仙奴手中搶走，成就C朗在曼聯的傳奇一頁。

C朗稱回曼聯全為費Sir 「我終於回到屬於自己的地方！」

Ｃ朗說，他在賽前超級緊張。（Getty Images）

座上客之一的費格遜，見證C朗建功當然高興。（路透社）

C朗：我真係好緊張！

12年後，傳奇新一頁或許得以延續，C朗重返曼聯第一擊，即在紐卡素身上梅開二度，領軍4：1大勝一場，賽後卻稱賽前「超級緊張」（super nervous），「真是難以置信。當比賽開始的時候，我發誓，我好緊張。或許我沒有顯露出來，但我的確如此。」

的而且確，開賽初段他表現不似預期，上半場補時先為曼聯先開紀錄後，一切才開始順暢過來。

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C朗重返曼聯首戰即有波入，而且更梅開二度。（Getty Images）

「我屬於曼聯」

向來自信十足的C朗，直言賽前已預期自己今仗能取得入球，梅開二度卻是意料之外，「我無預期能射入兩球，或許能入一球，但不是兩球。」他十分識做地說，「能取得入球我當然開心，我不會否認這點，不過最重要的還是球隊。」

他再次深情訴說對紅魔鬼的熱愛，「我屬於曼聯。我來的時候18歲，他們對我好得不能相信，這正是我回來的原因。能在這裏我感到很自豪，我渴望勝利。」C朗亦談到英超，「每個人都知道英格蘭足球跟世界其他地方風格如此不同，我曾在很多不同地方踢足球，老實說，英格蘭是最特別的。」

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「曼聯要重返應有位置」

對於再次在奧脫福入球，他形容為「難以置信的時刻」，「昨晚我超級緊張，只想踢出好表現，證明自己仍能幫助球隊。」C朗大讚主場球迷的熱情，「我沒有預期他們會在整場比賽也在高唱我的名字，我會拚盡所有，讓他們為我自豪。」

「我來這裏是要贏得比賽，幫助球隊，讓球會重返他們應得的位置」，C朗向球迷許下承諾，「曼聯需要返回他們應有位置，用勝利來建立團隊、建立球會、建立一種我們正在尋找的勝利者思維。」

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C朗梅開二度，再現招牌入球慶祝動作。（美聯社）

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蘇斯克查：C朗向隊友自我介紹

曼聯領隊蘇斯克查讚揚C朗的表現，並透露這位5屆金球獎得主，周五晚曾在球會入住的酒店向隊友發表簡短講話：「每個加盟的新球員都會作出自我介紹，他說自己的名字是基斯坦奴，我能夠說的到此為止」，蘇帥再次顯示他幽默一面，「或許不是每個人都知道他的名字，不過他們現在知道了。」

他亦就「C朗效應」發表看法，「球會內氣氛極好，自他簽約以來，過去10天球迷真是十分享受，對球隊和他的期望都很高，然後他交出表現。」蘇斯克查說，「這就是基斯坦奴，這是每個人也享受的一天，他令每一個人高興，大家也十分專注和團結起來。」

曼聯之得，為祖雲達斯之失。C朗離開都靈後，老婦人在意甲聯賽失色不少，繼賽和烏甸尼斯和不敵安玻里後，再以1：2負拿玻里，意甲開季1和2負，3輪賽事後仍未能打開勝利之門。

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