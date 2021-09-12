田徑｜東京奧運三鐵港將奧斯卡戰勝高溫　5000米封王下月跑渣馬

三項鐵人港將奧斯卡（Oscar Coggins），今日出擊奧運後首場賽事。他在香港田徑系列賽轉戰5000米賽事，以15分10.75秒第一名衝線。

在東京奧運創下香港三鐵選手歷來奧運最佳成績，奧斯卡直言驚喜，但面對回港隔離後狀態的起伏，這名21歲男生表示仍在適應。



不少田徑猛將北上出戰全運，惟今天的香港田徑系列賽絕不失色。先有百米飛人吳家鋒於100米初賽跑出平香港紀錄的10.28秒，是日最後一項男子5000米決賽，更有奧運選手奧斯卡登場。

奧斯卡今日亮相田徑系列賽，贏得男子5000米冠軍。（楊宇翹攝）

奧斯卡留前鬥後，中段一度墮後至第2位置，並於最後一圈超前，順利首名衝線。15分10.75秒的時間與黃尹雋的香港紀錄仍有距離，但奧斯卡表示今日一戰為的是重拾狀態：「今日很熱，感覺有36度吧，比賽節奏很快最後有這個時間已很滿意，我希望明年初能造出接近香港紀錄的時間，今天是重拾體能的。」

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奧斯卡坦言，今日天氣炎熱，對表現感到滿意。（楊宇翹攝）

回顧東京奧運，奧斯卡以1小時48分55秒完成賽事，在51名世界級鐵人中，以第33位完成，創下香港選手在三鐵項目的歷來最佳奧運成績。「東京的一切感受很深」，奧斯卡直言驚喜的成績除了是一份肯定，迎來的愛戴及鼓勵也令首個奧運變得特別。

不過回港後隨即隔離，他表示有點無所適從：「奧運時情緒很高漲，體能、狀態亦是最佳，但隔離時所有東西感覺下滑，自己現在慢慢調整。」下月將出戰渣馬10公里賽，這名鐵人也透露明年亞運會鐵定參與。