英超｜C朗拿度回歸首戰梅開二度　奧巴美揚助阿仙奴打開勝利之門

英超周六10點場，曼聯﹑曼城及阿仙奴同時出擊！



曼聯對紐卡素：

回歸成名地的C朗拿度，今仗正選登場，奧脫福上演二度「地標戰」，配合般奴費南迪斯及格連活特攻堅。

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C朗回歸首戰，開賽11分鐘已錄得兩次攻門，其中一球射門「撻Q」，其後接應查頓辛祖傳送，左腳窄角度起腳射中網側。紅魔形成圍攻狀態，新兵華拉尼上前助攻，接應梳爾的角球頭槌僅僅斜出，無功而還。

面對強敵，紐卡素只好縮後防守，偶爾反擊甚有威脅，尤其是辛特麥斯明的速度，令曼聯防線不易應付。

C朗拿度夢幻回歸，在奧脫福上演二度地標戰。（Getty Images）

以正前鋒姿態上陣的C朗拿度，隊友多次嘗試造就大師兄卻不果，幸好亦可以影響力為隊友製造空位，般奴費南迪斯突擊橫傳予辛祖，可惜射門省中對手。紐卡素防線嚴防C朗，當他在禁區內控球時，與對方中堅拿修斯短兵相接後倒地，球證安東尼泰萊未有任何表示。

戰至上半場末段，格連活特右路切入大位起腳，射門省中紐卡素守將稍稍改變方向，門將活特文撲救甩手，C朗門前補射建功，補時兩分鐘開紀錄。

C朗首戰代表曼聯出戰，首45分鐘隨即有進賬。（路透社）

座上客之一的費格遜，見證C朗建功當然高興。（路透社）

C朗拿度回歸曼聯的派對，僅開心了10分鐘，紐卡素在換邊後一次反擊，辛特麥斯明乖巧地交給後上的文基路建功，下半場11分鐘追成平手。C朗回歸派對，自己繼續做主角，接應梳爾的直線，並射破活特文的大細龍門，62分鐘梅開二度，曼聯再度領先。

曼聯被追平6分鐘後，C朗再度建功領軍重取領先。（路透社）

C朗連下兩城，般奴亦不讓師兄專美，無人看管下禁區外勁射破網，80分鐘射成3：1，曼聯首度拉開兩球優勢，這名葡萄牙中場及後隨即退下火線，球隊邊緣人雲迪碧克今季第一次登場。

後備入替的連格同樣有貢獻，馬迪爾巧妙讓給「連美斯」建功，92分鐘錦上添花，最終主場大勝4：1。

般奴費南迪斯禁區外勁射破網，為曼聯拉開領先優勢。（路透社）

阿仙奴對諾域治：

開季三連敗的阿仙奴，面對另一支全敗的諾域治，兵工廠主帥阿迪達排陣有新意，由蘭斯達爾把守最後一關，另一新兵富安健洋同樣正選登場，前線由隊長奧巴美揚掛帥。

主場出擊的兵工廠，上半場不乏攻勢，可惜威脅欠奉，半場與「金絲雀」互無紀錄。

阿仙奴日本新兵富安健洋首仗正選登場。（路透社）

阿仙奴等到頸都長的入球終於出現，尼高拉斯比比右路發難再起腳中柱，隨後立即傳中，奧巴美揚門前完成簡單任務，送入空門，阿仙奴打破325分鐘的入球荒，攻入兵工廠今季首個入球，最終憑這個入球全取3分，打開勝利之門。

尼高拉斯比比與奧巴美揚合力炮擊阿仙奴今季首球。（Getty Images）

英超第4輪直播賽程：