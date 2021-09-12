【全運會．場地單車】梁嘉儒全能賽炒車仍奪銅　頒獎後一度遭投訴

全運會港隊首面獎牌誕生！香港場地單車代表梁嘉儒，周日（12日）出戰全運會男子全能賽，雖在最後一項記分賽遇上連環不幸事件，但最後仍能保住銅牌，成為港隊今屆第一牌。



2017年的天津全運會，港將梁峻榮在男子全能賽奪得金牌。今屆換上梁嘉儒出賽，今日出戰一連四項的全能賽（10公里捕捉賽、衝刺賽、淘汰賽及25公里記分賽），嘉儒先在第一項的捕捉賽首名衝刺，第二項的衝刺賽則排名第7。

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梁嘉儒奪得個人首面全運會獎牌，顯得相當激動。（香港單車總會提供）

這位25歲港將下午再戰淘汰賽及25公里記分賽，卻在最關鍵的記分賽最後7圈時發生意外炒車，他在餘下5圈時返回賽道繼續作賽，最終在最後一圈的雙倍分數圈以第2名衝線，總得分123分，排行第3，奪得銅牌。銀牌得主為遼寧隊的姜治慧（127分），金牌得主則為北京車手薛超華（128分）。

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不過，在嘉儒與總教練沈金康一同登上頒獎台後，卻傳來有其他隊伍投訴賽果，令負傷的嘉儒需苦等良久，才能確認獎牌已真正到手。

梁嘉儒此前曾在2018年雅加達亞運會，助港隊奪得男子團體追逐賽銀牌，同時打破香港紀錄。

梁嘉儒在全運會登上頒獎台，喜上眉梢：

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