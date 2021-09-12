田徑系列賽｜韋氏姊妹休學一年挑戰全職　隨三鐵港隊訓練備戰渣馬

在學界田徑打響名堂的「韋氏三姊妹」－－韋祺、韋禔和韋樂，「姊妹檔」讓人留下印象深刻，在田徑場上的潛力也吸引大家關注。

其中主項中長跑及三項鐵人運動員韋祺（Cade）與韋禔（Lula），早前赴英國留學後，本周末重返香港田徑系列賽，二人透露會休學一年當全職運動員。



18歲的韋祺是香港5000米（17分36.33秒）、10公里青年紀錄保持者（36分47秒），在疫情爆發前曾遠赴遼寧出戰2019全國少年U18田徑錦標賽，她力壓全國多省健兒為香港勇奪女子3000米銅牌。父為英國人、母為在蘇格蘭出生的香港人，這名港英混血兒當時坦言能代表香港是夢想。

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「韋氏姊妹」的韋祺（左一）和韋禔（右一）出戰田徑系列賽。（葉詩敏攝）

韋祺在今天下午的3000米障礙賽以11分50.32秒封后，衝線後她臉不紅氣不喘接受訪問，原來這對孿生姊妹在兩個月前由英國回港，隔離後便在體院隨三項鐵人隊訓練，將會留港至明年9月；年紀最小的韋樂則仍留在英國讀書。

「因為英國疫情嚴重，缺少訓練下狀態也下降了一點，希望返港在常規練習後，年尾可重拾狀態。」韋祺指，在體院隨港隊練習雖有隊內賽，今個系列賽是疫情爆發後真正第一個比賽，「找回比賽感覺，雖然體能未夠好，但最重要重拾狀態。」

香港田徑系列賽（系列賽四）比賽照片：

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回港求重拾狀態 視亞運會為夢想

在香港土生土長的韋祺與韋禔計劃給自己一年時間留港專注在全職訓練，2019年赴英升學的韋祺笑言好掛住香港，「好想見返朋友和比賽，好掛住香港的食物，好味好多，好想快點回來。」

問到可會劍指明年亞運會，韋祺即笑說「噢！那是Dream Goal（夢想中的目標）！但要練好習先。」她與妹妹將出戰10月的渣打馬拉松青年組10公里賽事。

韋祺視亞運為夢想。（葉詩敏攝）

韋禔戰5000米敬陪末席 難掩失望

韋禔今午出戰5000米賽事，同組強手如雲，包括長跑好手屈旨盈、黃卓寧等港將，最終黃卓寧以17分49.65秒、刷新個人最佳時間率先衝線，屈旨盈以19分07.50秒取得第二名，韋禔則以22分20.58秒敬陪末席。

賽後韋禔難掩失望，亦自言對未能如預期跑入20分失望。她透露在回港後因不適應強度訓練下受傷，「我在6月尾回來後隔離時停了訓練，因此之後一星期30公里的訓練量下，腳部也受傷。」她笑言是田徑生涯以來首次受傷，「之前沒有經驗，都是一個新挑戰，之前未試過物理治療，今年7月也第一次去做了物理治療。」

韋禔坦言對成績感失望。（葉詩敏攝）

韋禔在訪問中多次說對今天成績感失望，她坦言回港後很期待再與跑步好手黃卓寧等比賽，「與黃卓寧、屈旨盈她們跑了很多年，好想與她們一齊跑，想跑返都跑不到，黃卓寧今天跑到個人最佳，在今天的天氣下實在難以置信，為她感到高興。」

韋禔指與姊姊對今次賽事很大期望，然而今天卻跑不出滿意成績，自我要求甚高的她自覺與時間競賽：「因為我們Gap Year（休學年）的12個月已過了兩個月，只剩下10個月了，不過相信下一場會更好的！」