美網｜祖高域全滿貫夢碎　直落三盤失冠　麥維迪夫首奪大滿貫

祖高域的美夢兩度被新生代球手壞好事，「金滿貫」夢碎後，這名塞爾維亞一哥力爭在美國網球公開賽扳回一城，順利殺入決賽與2號種子麥維迪夫爭標。豈料世事不似預期，祖高域直落三盤4：6落敗，再度失落錦標，「全滿貫」夢同樣幻滅。



祖高域（Novak Djokovic）今年目標明確，劍指四大滿貫錦標及東京奧運金牌，如此艱鉅的任務不易完成，當祖高域連奪首3項大滿貫後，卻在奧運男單4強不敵阿歷山大薩維列夫，「金滿貫」告終。這名34歲的一哥退而求其次，只好力爭美網稱霸，完成「全滿貫」。

男單一哥祖高域無緣金牌 薩維列夫晉級決賽激動流淚

祖高域的美網晉級過程，一直依照劇本而行，多數在先輸一盤下反勝晉級，順利躋身決賽，「全滿貫」只差最後一關。祖高域決賽面對2號種子﹑俄羅斯的麥維迪夫（Daniil Medvedev），早以預計是硬仗一場。

面對麥維迪夫的強勁發球及刁鑽的落點，祖高域今仗打得十分吃力。（Getty Images）

麥維迪夫今仗靠強勁的發球牽制祖高域，加上聰明的打法，使祖高域打得十分吃力，首個發球局立即失守，麥維迪夫及後保持優勢，先以局數6：4拿下首盤。這名俄羅斯球手次盤中段再把握破發機會，以相同局數再下一城。進入第三盤，麥維迪夫銳不可當，祖高域未能力挽狂瀾，連失兩個發球局，一度落後局數0：4，最終再輸一盤4：5，直落三盤不敵麥維迪夫，失落美網冠軍。

祖高域落敗後，甚有風度地祝賀麥維迪夫。（Getty Images）

祖高域的大計接連落空，未能獨佔史上最多大滿貫錦標的紀錄，失冠後難免失落，賽後不禁流下男兒淚。塞翁失馬，焉知非福，祖高域失落錦標，卻贏得球迷的掌聲，「縱然我未能獲勝，但我依然十分高興，你們（球迷）的歡呼及支持打動了我，我從未在紐約有這感覺，多謝你們，我就像是世界上最快樂的男人。」

祖高域全滿貫落空，掉下失落的眼淚。（Getty Images）

麥維迪夫打破祖高域的美夢，職業生涯首度贏得大滿貫，亦是第二名「90後」男子球手稱霸大滿貫。這名25歲的俄國球手，賽後向祖高域致歉，並向對方致敬，「我向祖高域及球迷們道歉，大家都知道你的目標。我從來沒有向其他人說過，在我心目中，你是網球史上最偉大的球員。」