東京奧運餘溫｜蘇炳添勢遞補接力銅牌　英國跑手兩樣本皆驗出禁藥

中國短跑名將蘇炳添很大機會得到奧運獎牌！

東京奧運男子4x100米亞軍英國隊的隊員烏查（Chijindu Ujah），其樣本B亦被檢測出禁藥，英國隊勢被褫奪銀牌。當時在決賽跑第4名的中國隊，很有機會以遞補身分獲得銅牌。



為英國跑第一棒的烏查被驗出服用禁藥。（Getty Images）

英國《BBC》報道，烏查的樣本B亦對禁藥呈陽性反應，這宗個案已交到體育仲裁法庭的反禁藥部門，去判定英國接力隊是否會被取消資格。報道指，英國勢被「DQ」，因為烏查兩個樣本在禁藥測試都「肥佬」，而根據國際田聯的賽例，如果接力隊中有任何成員違反禁藥守則，全隊成績都會取消，沒收獎牌及獎金。

在東京奧運的4x100米決賽，英國男子接力隊以0.01秒不敵意大利，屈居亞軍。（Getty Images）

由烏查（Chijindu Ujah）﹑曉士（Zharnel Hughes）﹑基迪（Richard Kilty）及米曹比歷克（Nethaneel Mitchell-Blake）組成的英國接力隊，在東京奧運男子4x100米決賽中，跑出37.51秒的佳績，以0.01秒之差不敵意大利，得到銀牌。不過，國際田聯的田徑誠信委員會之後發現，烏查的樣本A中對禁藥呈陽性反應，顯示他服用過違禁物質「S-23」及「Ostarine」。運動員可以要求檢驗樣本B，如果兩個樣本都呈陽性，就代表運動員有服用禁藥。

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蘇炳添在田徑場上奮鬥多年，有機會透過遞補贏得個人首面奧運獎牌。（Getty Images）

若果體育仲裁法庭宣布英國失去這面銀牌，其他隊伍成績就會遞補上來；原先得銅牌的加拿大，將會獲得銀牌，而跑第4名的中國則會得到銅牌；這面會是中國史上首面奧運田徑接力獎牌。中國隊由湯星強、謝震業、蘇炳添和吳智強組成，他們在決賽跑出37.79秒，以平國家紀錄的佳績第4名衝線。

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中國接力隊很大機會遞補取得4x100米的銅牌。（Getty Images）

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