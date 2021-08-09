東京奧運中國總結｜勇奪38金喜出望外　體操射擊豐收但兩大球失色

中國在今屆東京奧運的表現驚喜大於失望，贏得38面金牌，追平倫敦奧運的金牌數量，僅次北京奧運的紀錄，而且差點可以壓過美國排獎牌榜首。

按項目而言，中國在跳水、乒乓及舉重三大金牌庫繼續有穩定發揮，體操、射擊及羽毛球皆有喜出望外的成績，比上屆里約奧運大有進步。游泳雖然有孫楊停賽，但有張雨霏冒起撐住成績；而在田徑場上，儘管競步失金，但中國在田項取得突破。較令人失望的是女足及女排，兩隊都在分組賽慘烈出局。



▶▶▶回顧2020東京奧運 重溫焦點戰果和運動員故事

東京奧運落幕，最終獎牌榜排名；只列前10名、香港及中華台北。（01美術製圖）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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跳水：勇奪7金成績及格

每屆中國跳水「夢之隊」皆以全取8金為目標，但每屆都未能達成，總會在一兩項失利。在今屆，中國就在男子雙人10米高台失金，曹緣/陳艾森不敵英國的戴利/李爾得銀牌。中國今屆在跳水贏得7金5銀，共12面獎牌，是他們獲獎牌最多的項目。

跳水夢之隊出場即見金 女子雙人3米彈板奪中國第四金

英國跳水王子戴利首奪冠 中國夢之隊雙人10米高台失金

中國的曹緣及陳艾森在雙人10米高台贏得銀牌。（路透社）

汕頭人謝思埸奮鬥9年奪跳水兩金 飲可樂已是最佳獎勵

謝思埸贏得兩面金牌。（Getty Images）

令評判難以扣分的跳水天才 全紅嬋一而再完美表現摘金

全紅嬋在第二跳表現完美，全部7位評判都給她10分。（Twitter）

全紅嬋在第四跳再度完美演出，令7位評判再一致為她打出10分。（Twitter）

全紅嬋想食辣條慶祝金牌 父親稱她喜歡跳下去的感覺

全紅嬋想去主題公園贏公仔 網民召喚射擊金牌楊倩帶隊

全紅嬋初入省隊已展天賦 教練爆每天訓練量數字驚人

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曹緣不足兩分優勢摘金 楊健高難度一跳狂追只能嘆息

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【男子個人10米高台跳水三甲】

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跳水金牌如下：

女子雙人3米彈板 施廷懋/王涵

女子雙人10米高台 陳芋汐/張家齊

男子雙人3米彈板 王宗源/謝思埸

女子3米彈板 施廷懋

男子3米彈板 謝思埸

女子10米高台 全紅嬋

男子10米高台 曹緣



乒乓：遺憾混雙失利

今屆乒乓球新增混雙，中國派兩位經驗豐富的球員拍檔，由許昕搭劉詩雯出戰，但他們在決賽以3：4負於東道主組合水谷隼/伊藤美誠。中國雖然頭炮不響，但在之後的男單、女單、男團及女團回復壓倒性優勢，連取4金，其中兩個單打項目更包辦決賽。中國在乒乓球贏得4金3銀共7面獎牌。

水谷隼伊藤美誠兒時照片曝光 兄妹情合力打破中國壟斷

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陳夢乒乓女單決賽挫隊友 中國一日三金兼鎖定明日兩金

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【陳夢贏得乒乓女單冠軍】

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馬龍挫樊振東歷史性衛冕 實現第二度男單大滿貫

乒乓︱中國男團挫德國封王 馬龍：是熱愛也是責任

馬龍再次贏得奧運金牌。（Getty Images）

馬龍笑着為隊友許昕戴上乒乓球男子團體金牌。（路透社）

乒乓金牌如下：

女子單打 陳夢

男子單打 馬龍

女子團體 陳夢/王曼昱/孫穎莎

男子團體 樊振東/馬龍/許昕



舉重：並肩跳水金牌庫

今屆中國金牌最多的項目是跳水及舉重，各得7金。中國派了8位運動員分別參加8個級別比賽，除了廖秋雲在女子55公斤級失金得銀外，其餘7位都贏得金牌。

中國金牌好事成雙 侯志慧在49公斤級女子舉重紀錄奪金

中國第二金得來不易 侯志慧賽前「出事」狂跑樓梯減磅

中國隊世界紀錄保持者侯志慧取得今屆奧運第二金。（Getty Images）

李發彬舉重奪中國第5金 「金雞獨立」舉166公斤超嚇人

李發彬在挺舉試舉166公斤時有點失平衡，幸好他及時調整到，站穩陣腳。（網上片段截圖）

諶利軍峰迴路轉贏中國第6金 挺舉187公斤大逆轉封王

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石智勇破世界紀錄舉重奪冠 中國一日三金獎牌榜升次席

石智勇完成抓舉後已經領先其他選手。（路透社）

中國呂小軍破奧運紀錄奪金 網民錯重點：老婆很漂亮

呂小軍老婆十分漂亮，她也曾是舉重隊成員。（呂小軍微博）

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李雯雯無敵姿態舉重封后 跨性別選手連環失誤提早出局

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舉重女子87公斤以上級別，李雯雯（中）贏得金牌，艾瑪莉甘保（左）及羅伯絲分別得銀牌及銅牌。（路透社）

舉重金牌如下：

女子49公斤級 侯志慧

男子61公斤級 李發彬

男子67公斤級 諶利軍

男子73公斤級 石智勇

男子81公斤級 呂小軍

女子87公斤級 汪周雨

女子87公斤以上級 李雯雯



羽毛球：全入5項決賽有驚喜

羽毛球5項之中，中國今屆只得混雙較有把握奪金，最後這項由兩對中國組合包辦決賽，王懿律/黃東萍擊敗隊友鄭思維/黃雅瓊摘金。女單高手雲集，中國陳雨菲突圍，並在決賽擊敗中華台北的戴資穎奪金。至於男單、男雙及女雙賽前估計奪金機會不大，但都有代表入到決賽，老將諶龍力戰安賽龍落敗得銀，李俊慧/劉雨辰就在男雙決賽不敵中華台北組合，女雙的陳清晨/賈一凡就負於印尼組合得亞軍。

王懿律/黃東萍贏得混雙金牌。（Getty Images）

中華台北「麟洋配」創歷史 羽毛球男雙挫中國組合封王

世界一姐戴資穎僅負陳雨菲 中國重奪羽毛球女單金牌

陳雨菲為中國奪回女單金牌。（Getty Images）

諶龍衛冕羽毛球男單失敗 丹麥安賽龍未失一局完美奪金

男單友賽後，諶龍與安賽龍惺惺相惜。（Getty Images）

羽毛球金牌如下：

混合雙打 王懿律/黃東萍

女子單打 陳雨菲



射擊：4金成績僅次北京奧運

上屆里約奧運射擊金牌失收，中國只得一面金牌，但今屆中國射擊隊重振雄風，奪得4金1銀6銅，共11面獎牌，追平中國隊在境外奧運的射擊金牌紀錄。射擊隊中最搶鏡的是首次參加奧運的21歲小將楊倩，她先在10米氣步槍贏得首金，之後再與隊友楊皓然贏得混合團體冠軍。中國射擊新人輩出，楊倩以外，姜冉馨及張常鴻都是00後的小將，還有2004年出世的盛李豪贏得男子10米氣步槍銀牌。

中國選手楊倩女子10米氣步槍奪今屆奧運第一金 。（路透社）

中國得今屆第一金！21歲清華大學生楊倩10米氣步槍封后

中國第一金楊倩自小展天賦 場外重金珍藏令網民意外

▼中國選手楊倩女子10米氣步槍奪今屆奧運第一金 ▼

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16歲射擊少年站上頒獎台 僅訓練4年全靠參透一個字

盛李豪前後學射擊4年，便參加奧運，更贏得男子10米氣步槍金牌。（Getty Images）

射擊金牌如下：

女子10米氣步槍 楊倩

混合團體10米氣手槍 龐偉/姜冉馨

混合團體10米氣步槍 楊皓然/楊倩

男子50米步槍三姿 張常鴻



體操：意料之外的收成

上屆里約奧運，中國體操贏不到任何體操金牌，令人失望。雖然今屆體操隊實力比5年前強，但並無大把握贏金牌的項目，而且女子方面美國體操天后比拉絲實在太超班，中國在體操爭金難度很高。然而，體操隊帶來驚喜，雖然團體及個人全能4個大項未能染指金牌，但在細項有收穫。

鄒敬園及劉洋分別贏得男子雙槓及吊環的冠軍。比拉絲因壓力情緒困擾，退出多項比賽，儘管她復出戰平衡木，但她表示做不到轉體動作，影響了發揮，最終管晨辰及唐茜靖包辦了女子平衡木的金、銀牌。在體操，中國是今屆最多金牌的國家。

吊環金牌型男與影星撞樣 網民：戚家十三口含淚點讚

劉洋這張吊環動態圖片在內地網上廣傳。

比拉絲復出平衡木摘銅 管晨辰、唐茜靖包辦金銀牌

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公布結果的一刻，管晨辰釋放壓力哭成淚人。（Getty Images）

欣賞中國體操小花管晨辰的場上美態：（按圖放大）

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競技體操金牌如下：

男子吊環 劉洋

男子雙槓 鄒敬園

女子平衡木 管晨辰



游泳：張雨霏接棒領軍

儘管孫楊被罰停賽，但中國泳隊有新的領軍人物，她就是「仙氣蝶后」張雨霏。中國游泳今屆贏得3金2銀1銅共6面獎牌，其中4面與23歲的張雨霏有關，她贏得女子200米蝶泳以及女子4x200米自由泳接力金牌，還有女子100米蝶泳及混合4x100米混合泳銀牌。至於另一面金牌就由汪順在男子200米混合泳中贏得。

「仙氣蝶后」張雨霏最佳成績入決賽 爭奪中國游泳首金

中國泳隊開齋 仙氣蝶后張雨霏80分鐘內奪兩金連破紀錄

張雨霏在200米蝶泳決賽成功贏得中國今屆奧運首面游泳金牌。（路透社）

▼ 張雨霏為中國奪得今屆游泳第一金 ▼

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中國男泳手奪今屆首金 汪順打破美國壟斷成孫楊後首人

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游泳金牌如下：

女子200米蝶泳 張雨霏

女子4x200米自由泳接力 楊浚瑄/湯慕涵/張雨霏/李冰潔

男子200米個人混合泳 汪順



田徑：田項爆發競步失利

中國今屆在田徑場贏得2金2銀1銅，包括在田項大突破，先由鞏立姣歷史性贏得女子鉛球金牌，之後劉詩穎再在女子標槍奪冠，而王崢及朱亞明就分別在女子鏈球及男子三級跳中摘銀。較令人失望的是女子20公里競步，賽前劉虹及楊家玉被視為奪冠雙保險，但楊家玉在衝刺階段被罰暫停兩分鐘，葬送獎牌希望，最終只由劉虹得銅牌。

鞏立姣奪中國田項歷史首金 生為鉛球雖圓夢使命未完

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鞏立姣在女子推鉛球為中國奪得今屆第22金。（Getty Images）

劉詩穎奪中國標槍第一金 創歷史全靠兩大原因

劉詩穎贏得中國史上首面標槍金牌。（Getty Images）

值得一是的是男子百米飛人，老將蘇炳添在準決賽跑出9.83秒的新亞洲紀錄，以準決賽最快時間入決賽，可說是今屆最令人驚喜的時刻。如果他能保持到準決賽的水平，有望爭奪獎牌，可惜他在準決賽已經消耗太多體能，決賽跑出9.98秒得第6名。儘管蘇炳添沒有獎牌，但他在閉幕禮擔任中國的持旗手，得到代表團的肯定。

蘇炳添100米決賽未能摘牌 意大利選手成新百米飛人

田徑｜蘇炳添與獎牌擦身而過 再戰巴黎還看飛人抉擇

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積及斯（左）雖然在準決賽比蘇炳添慢一點，但這名意大利跑手在決賽力壓群雄摘金。（Getty Images）

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田徑金牌如下：

女子鉛球 鞏立姣

女子標槍 劉詩穎



除了以上各大項外，中國在劍擊、彈床、靜水皮划艇、場地單車、划艇及滑浪風帆各贏得一面金牌。較可惜的是空手道（1銀1銅）、摔跤（2銀2銅）、跆拳道（1銅）、拳擊（2銀）等武術競技項目，中國很多選手都入到4強甚至決賽，但最終未有贏得任何金牌。

不過，數最令人失望的項目，相信是兩大團體球類：女排及女足。女排賽前被視為金牌大熱，怎料在朱婷負傷作戰之下，頭3場對土耳其、美國及俄羅斯都輸波，無緣淘汰賽，令人大跌眼鏡。中國女足雖然奪金機會不大，但分組賽事輸得太肉酸，先被巴西炒5球，又以2：8不敵荷蘭，對贊比亞都踢成4：4，最後分組賽包尾出局。

中國女排衛冕失敗 局數不及土耳其提早兩輪出局

中國女排輕取阿根廷送別郎平 女將哭成淚人擁抱道別

中國女排上屆金牌變初賽出局 郎平最後一舞錯在太搏？

中國女排總教練郎平早已預告東京奧運後退休。（Getty Images）

↓↓↓郎平完成中國女排最終戰，跟球員道別，女將哭成淚人：（按圖放大）↓↓↓

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郎平為中國女排提早出局負責 為未能紓解隊員重壓致歉

郎平謝幕結束中國女排大時代 拼搏精神比輸贏更重要

其他金牌如下：

劍擊女子個人重劍 孫一文

女子彈床 朱雪瑩

靜水皮划艇女子500米雙人加拿大式 孫夢雅/徐詩曉

場地單車女子團體競速賽 鮑珊菊/鍾天使

划艇女子四人雙槳 陳雲霞/張靈/呂揚/崔曉桐

滑浪風帆女子RS:X板 盧雲秀



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