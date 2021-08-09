東京奧運中國總結｜勇奪38金喜出望外　體操射擊豐收但兩大球失色

中國在今屆東京奧運的表現驚喜大於失望，贏得38面金牌，追平倫敦奧運的金牌數量，僅次北京奧運的紀錄，而且差點可以壓過美國排獎牌榜首。
按項目而言，中國在跳水、乒乓及舉重三大金牌庫繼續有穩定發揮，體操、射擊及羽毛球皆有喜出望外的成績，比上屆里約奧運大有進步。游泳雖然有孫楊停賽，但有張雨霏冒起撐住成績；而在田徑場上，儘管競步失金，但中國在田項取得突破。較令人失望的是女足及女排，兩隊都在分組賽慘烈出局。
【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】
跳水：勇奪7金成績及格
每屆中國跳水「夢之隊」皆以全取8金為目標，但每屆都未能達成，總會在一兩項失利。在今屆，中國就在男子雙人10米高台失金，曹緣/陳艾森不敵英國的戴利/李爾得銀牌。中國今屆在跳水贏得7金5銀，共12面獎牌，是他們獲獎牌最多的項目。
【14歲全紅嬋爆紅！為中國贏得今屆第33面金牌】
【男子個人10米高台跳水三甲】
跳水金牌如下：
女子雙人3米彈板 施廷懋/王涵
女子雙人10米高台 陳芋汐/張家齊
男子雙人3米彈板 王宗源/謝思埸
女子3米彈板 施廷懋
男子3米彈板 謝思埸
女子10米高台 全紅嬋
男子10米高台 曹緣
乒乓：遺憾混雙失利
今屆乒乓球新增混雙，中國派兩位經驗豐富的球員拍檔，由許昕搭劉詩雯出戰，但他們在決賽以3：4負於東道主組合水谷隼/伊藤美誠。中國雖然頭炮不響，但在之後的男單、女單、男團及女團回復壓倒性優勢，連取4金，其中兩個單打項目更包辦決賽。中國在乒乓球贏得4金3銀共7面獎牌。
【陳夢贏得乒乓女單冠軍】
乒乓金牌如下：
女子單打 陳夢
男子單打 馬龍
女子團體 陳夢/王曼昱/孫穎莎
男子團體 樊振東/馬龍/許昕
舉重：並肩跳水金牌庫
今屆中國金牌最多的項目是跳水及舉重，各得7金。中國派了8位運動員分別參加8個級別比賽，除了廖秋雲在女子55公斤級失金得銀外，其餘7位都贏得金牌。
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舉重金牌如下：
女子49公斤級 侯志慧
男子61公斤級 李發彬
男子67公斤級 諶利軍
男子73公斤級 石智勇
男子81公斤級 呂小軍
女子87公斤級 汪周雨
女子87公斤以上級 李雯雯
羽毛球：全入5項決賽有驚喜
羽毛球5項之中，中國今屆只得混雙較有把握奪金，最後這項由兩對中國組合包辦決賽，王懿律/黃東萍擊敗隊友鄭思維/黃雅瓊摘金。女單高手雲集，中國陳雨菲突圍，並在決賽擊敗中華台北的戴資穎奪金。至於男單、男雙及女雙賽前估計奪金機會不大，但都有代表入到決賽，老將諶龍力戰安賽龍落敗得銀，李俊慧/劉雨辰就在男雙決賽不敵中華台北組合，女雙的陳清晨/賈一凡就負於印尼組合得亞軍。
羽毛球金牌如下：
混合雙打 王懿律/黃東萍
女子單打 陳雨菲
射擊：4金成績僅次北京奧運
上屆里約奧運射擊金牌失收，中國只得一面金牌，但今屆中國射擊隊重振雄風，奪得4金1銀6銅，共11面獎牌，追平中國隊在境外奧運的射擊金牌紀錄。射擊隊中最搶鏡的是首次參加奧運的21歲小將楊倩，她先在10米氣步槍贏得首金，之後再與隊友楊皓然贏得混合團體冠軍。中國射擊新人輩出，楊倩以外，姜冉馨及張常鴻都是00後的小將，還有2004年出世的盛李豪贏得男子10米氣步槍銀牌。
▼中國選手楊倩女子10米氣步槍奪今屆奧運第一金 ▼
射擊金牌如下：
女子10米氣步槍 楊倩
混合團體10米氣手槍 龐偉/姜冉馨
混合團體10米氣步槍 楊皓然/楊倩
男子50米步槍三姿 張常鴻
體操：意料之外的收成
上屆里約奧運，中國體操贏不到任何體操金牌，令人失望。雖然今屆體操隊實力比5年前強，但並無大把握贏金牌的項目，而且女子方面美國體操天后比拉絲實在太超班，中國在體操爭金難度很高。然而，體操隊帶來驚喜，雖然團體及個人全能4個大項未能染指金牌，但在細項有收穫。
鄒敬園及劉洋分別贏得男子雙槓及吊環的冠軍。比拉絲因壓力情緒困擾，退出多項比賽，儘管她復出戰平衡木，但她表示做不到轉體動作，影響了發揮，最終管晨辰及唐茜靖包辦了女子平衡木的金、銀牌。在體操，中國是今屆最多金牌的國家。
欣賞中國體操小花管晨辰的場上美態：（按圖放大）
競技體操金牌如下：
男子吊環 劉洋
男子雙槓 鄒敬園
女子平衡木 管晨辰
游泳：張雨霏接棒領軍
儘管孫楊被罰停賽，但中國泳隊有新的領軍人物，她就是「仙氣蝶后」張雨霏。中國游泳今屆贏得3金2銀1銅共6面獎牌，其中4面與23歲的張雨霏有關，她贏得女子200米蝶泳以及女子4x200米自由泳接力金牌，還有女子100米蝶泳及混合4x100米混合泳銀牌。至於另一面金牌就由汪順在男子200米混合泳中贏得。
▼ 張雨霏為中國奪得今屆游泳第一金 ▼
游泳金牌如下：
女子200米蝶泳 張雨霏
女子4x200米自由泳接力 楊浚瑄/湯慕涵/張雨霏/李冰潔
男子200米個人混合泳 汪順
田徑：田項爆發競步失利
中國今屆在田徑場贏得2金2銀1銅，包括在田項大突破，先由鞏立姣歷史性贏得女子鉛球金牌，之後劉詩穎再在女子標槍奪冠，而王崢及朱亞明就分別在女子鏈球及男子三級跳中摘銀。較令人失望的是女子20公里競步，賽前劉虹及楊家玉被視為奪冠雙保險，但楊家玉在衝刺階段被罰暫停兩分鐘，葬送獎牌希望，最終只由劉虹得銅牌。
值得一是的是男子百米飛人，老將蘇炳添在準決賽跑出9.83秒的新亞洲紀錄，以準決賽最快時間入決賽，可說是今屆最令人驚喜的時刻。如果他能保持到準決賽的水平，有望爭奪獎牌，可惜他在準決賽已經消耗太多體能，決賽跑出9.98秒得第6名。儘管蘇炳添沒有獎牌，但他在閉幕禮擔任中國的持旗手，得到代表團的肯定。
田徑金牌如下：
女子鉛球 鞏立姣
女子標槍 劉詩穎
除了以上各大項外，中國在劍擊、彈床、靜水皮划艇、場地單車、划艇及滑浪風帆各贏得一面金牌。較可惜的是空手道（1銀1銅）、摔跤（2銀2銅）、跆拳道（1銅）、拳擊（2銀）等武術競技項目，中國很多選手都入到4強甚至決賽，但最終未有贏得任何金牌。
不過，數最令人失望的項目，相信是兩大團體球類：女排及女足。女排賽前被視為金牌大熱，怎料在朱婷負傷作戰之下，頭3場對土耳其、美國及俄羅斯都輸波，無緣淘汰賽，令人大跌眼鏡。中國女足雖然奪金機會不大，但分組賽事輸得太肉酸，先被巴西炒5球，又以2：8不敵荷蘭，對贊比亞都踢成4：4，最後分組賽包尾出局。
↓↓↓郎平完成中國女排最終戰，跟球員道別，女將哭成淚人：（按圖放大）↓↓↓
其他金牌如下：
劍擊女子個人重劍 孫一文
女子彈床 朱雪瑩
靜水皮划艇女子500米雙人加拿大式 孫夢雅/徐詩曉
場地單車女子團體競速賽 鮑珊菊/鍾天使
划艇女子四人雙槳 陳雲霞/張靈/呂揚/崔曉桐
滑浪風帆女子RS:X板 盧雲秀