全運會｜鄭妮娜力抱怨選手村欠田徑器材　「他們說蘇炳添不需要」

今年正式由加拿大入籍中國的田徑七項全能選手鄭妮娜力，昨日抵達全運會的選手村，準備比賽。當她到田徑場練習時發現，場上空蕩蕩的，沒有任何田徑器材，無法訓練技術。她與當地的領導協調了一個下午，才獲得4個欄及兩個起跑器，可以練習跨欄。她表示有了今次的經歷後，將來在國內比賽前會提早詢問器材情況。



全運會今日開幕，22歲的鄭妮娜力昨日在微博表示到了選手村，但發現田徑場沒有器材訓練。她昨日寫：「看來我就無法練技術了。我下禮拜就比賽了！當個全能運動員有時候太麻煩了。」有網民笑言，鄭妮娜力很快就會發現，不但沒有器材，她還沒有對手。她在東京奧運的七項全能獲得6318分，取得第10名，實力比其他國內選手高一籌。

她回應網民時，繼續抱怨：「這就像給籃球運動員一個籃框，但不給籃球。」之後又留言：「他們說蘇炳添不需要要器材，所以他們沒有提供，他們好像不知田徑還有別的項目，沒辦法了。」

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鄭妮娜力今日下午更新微博，表示終於找到一些器材訓練。她寫：「昨天我們跟這裏的領導協調了一個下午。經過多方努力和領導的支持。給了4個欄和兩個起跑器。今天在訓練場，其他一些運動員也使用了這幾個起跑器。非常感謝大家。」

【鄭妮娜力近兩日發微博，表示終於找到欄及起跑器練習】

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「昨天我的第一反應是沮喪，因為全能跟單項確實不一樣。這麼大的體育賽事， 我也想不到沒有器材。如果我一個項目練不了技術，我會用別的技術專案補這堂課。 可是如果我一個技術專案都練不了，那這個會破壞我的比賽準備。」鄭妮娜力是中國田徑歷來首位入籍運動員，擁有中國人及加拿大人血統。

鄭妮娜力從小精力充沛，跟運動結下不解緣。（IG@ninaschultz_）

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「我只是希望組織單位從這個失誤中吸取經驗，這是一個更大的體育賽事，組織者需要這個經驗。我現在也有經驗了，在將來參加任何國內比賽之前，我會提前詢問器材。目前，我先想的別的方法練跳高，再過幾天我應該所有項目都可以練了。」據大會網站顯示，代表山西出賽的鄭妮娜力，除了會參加七項全能，還會出戰跳高。

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