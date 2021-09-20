從香港遊艇會出發　感受不一樣的畢業旅行　體驗獨一無二的維港

疫情之下，我們經歷了不一樣的世界，也感受了不一樣的風景——那是在維港中央感受屬於香港的風景。

來自元朗商會中學和香港中文大學校友會聯會陳震夏中學的學生，早前參加了香港遊艇會舉辦的「不一樣的畢業旅行」，在專業教練指導下，第一次接觸帆船運動，即使因為疫情無法到外地旅遊，仍能在香港來一趟獨一無二的遊歷，一起與同學在珍貴的中學暑假，留下美麗的回憶。



元朗商會中學和香港中文大學校友會聯會陳震夏中學的學生，早前參加香港遊艇會舉辦的「不一樣的畢業旅行」。

這次「不一樣的畢業旅行」，共有8名「商中」和「陳震夏」的同學參加，部份已經考完中學文憑試（DSE）升讀大學，有的則是中五學生，準備在新學年迎接DSE。

活動分為兩天，他們先在第一天學習帆船運動的理論，以及認識各種裝備，了解組裝帆船的技巧。即使只在課室「聽書」，他們已覺新奇有趣，因為大家以往都未曾接觸這項運動，也未到過香港遊艇會。

出海前，同學需要上課學習帆船運動理論，了解各種裝備知識。

「商中」同學王振淦（淦仔）說：「以前暑假都是打波為主，從來未試過坐帆船，感覺只有有錢人才會坐帆船出海。」同樣就讀「商中」的林澤文（阿文）也謂：「只在電視見過帆船運動，都是很高級的，要好有錢才會玩帆船。」

元朗商會中學的王振淦首次接觸帆船運動。

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學的林澤文，以為帆船運動只是有錢人玩意。

上課後，香港中文大學校友會聯會陳震夏中學的張鳳珊才知道，原來一艘帆船上有許多不同崗位。

出海前，同學在前港隊帆船運動員王傲文及謝劭傑的專業指導下，學習組裝帆船。

在前港隊帆船運動員王傲文（Owen）及謝劭傑（Stanley/叉燒Sir）的專業指導下，同學們在活動第二天終於一嘗出海滋味，他們分別登上兩艘帆船，輪流在船上擔任不同崗位。出發前以為帆船運動一定「好chill」、「好悠閒」的同學們，從香港遊艇會揚帆到維港中央，感受過天雨到放晴的景致，克服過順風到逆風的挑戰，這趟旅程令他們明白，單靠大自然風力驅動的帆船運動，原來團隊分工合作才最重要。就讀「陳震夏」的張鳳珊（Rachel）說：「我以為帆船是讓人出海釣魚的！但原來在船上有很多技巧，更要講求航行安全。嘗試過幾個崗位，我最喜歡掌舵，因為一隻船的方向就靠掌舵人決定，我享受主導的感覺。」

林澤文則最難忘由學校老師掌舵一幕：「叉燒Sir叫Miss推，但她拉了，隻船斜到差不多到水面，好驚險呢！」他笑言，以為出海只是「曬吓太陽傾吓偈」，原來航行速度可以很快。

同學們在維港上一嘗帆船運動的速度感。

同學們在維港上一嘗帆船運動的速度感。

同學們首次來到香港遊艇會接觸帆船，揚帆到維港中央以另一角度去看香港，他們都說希望未來能夠繼續參與帆船運動。淦仔表示：「沒想過能在香港接觸這些特別的運動項目，以為只有外國才有，原來身處香港在能玩帆船呢。」Rachel更是喜出望外：「原來只是普通興趣班的價錢，就能在香港遊艇會玩帆船，享用各種設備。」

在維港中心看香港，有着不一樣的風景。

出海當天，同學們感受了何謂「天有不測之風雲」。

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遊歷維港後，兩名教練Owen和叉燒sir皆滿意眾人表現，大讚同學跟足指示去做，由出海之初戰戰兢兢，掌握技巧後就能豁出去感受帆船的樂趣。Owen寄語同學們：「以帆船出海，就如同我們讀大學或在公司，與同學、同事分工合作，希望同學們經過今次體驗，學懂團隊精神。」叉燒Sir則言簡意賅，給各位準備踏入人生新階段的同學們八個字：「前程錦繡，一帆風順！」

「商中」和「陳震夏」的同學參與這趟不一樣的畢業旅行，不但讓學生認識到香港遊艇會其實是一個水上運動體育會，更一直致力向大眾推廣帆船、賽艇及划槳運動，讓更多廣大市民認識。