足球熱話︱連C朗都無面畀　新居入伙不足一星期「被迫遷」

C朗拿度重返曼聯，全世界球迷同感興奮，他在曼徹斯特地位崇高，相信沒有人敢不給這位足球巨星面子，不過凡事也有例外……

他與家人入住曼市近郊豪宅，不到一星期時間，竟然「被迫遷」？



英國時間9月2日傍晚，C朗拿度重返曼徹斯特，他在6人保安團護送下，一家人浩浩蕩蕩入住位於曼徹斯特近郊的7房豪宅。大宅面積達23公頃，接近維多利亞公園一半，物業內有一棟高科技健身大樓，設施包括泳池和按摩池等，樓價據指達600萬英鎊（約6457萬港元）。

看似完美的新居，可是C朗一家六口入住不到一個星期，便搬走了。

英超︱C朗回曼聯帶來意想不到即時影響 沒有隊友敢再做這件事

它們正是C朗決定搬家的元兇之一——羊群。（Instagram＠georginagio）

+ 1

英國《太陽報》消息指，「該物業十分美麗，也位於田園之中，但它太接近羊群，而它們在早上實在太嘈吵了。」比起羊兒咩咩叫，更大問題是，「物業附設一條公眾步道，外人可從路口通過閘門望入住宅範圍。」

「C朗是個真正的職業球員，比賽後花很長時間休息和恢復，因此決定他和家人只好搬走。」當地不乏豪宅供應，C朗很快已找到另一7房新居，位置是更近卡寧頓訓練基地的柴郡，那兒同樣有游泳池，另有電影放映室，車房可容納4架車，對C朗來說是少了點，不過最重要的是閉路電視、電閘和保安齊備，保安和私隱保障程度遠勝之前一間，就算樓價平一半只值300萬鎊，他亦完全不介意。

C朗稱回曼聯全為費Sir 「我終於回到屬於自己的地方！」

從大勝看C朗為曼聯帶來的改變 與般奴拍檔如雙箭頭攻堅｜01球評

▼同場加映：C朗名車展 ▼

+ 15

消息指，位於柴郡的新屋，與C朗首次加盟時入住時的舊居位置接近，令他更有「家的感覺」，「他的孩子們都在私校就讀，他希望當重返曼聯的熱潮過去，可以帶佐真娜到曼市遊玩，給她看看自己最喜歡的地方。」

C朗歐國盃連創多項紀錄 長處巔峰豈止戒可樂與狂操體能︱01球評

英超︱費格遜終承認有份帶C朗回曼聯 一個原因令老人家親自出馬

C朗回歸曼聯首戰鬥紐卡素 前拍檔朗尼：佢踢到40歲都唔奇｜英超

【同場加映！C朗嫂佐真娜限制級宣傳照】

【足球娛樂】C朗嫂限制級尺度「肉照」新一擊 全裸努力搵真銀

+ 2

【C朗嫂的限量版手袋】（按圖放大）

+ 11

【佐真娜不時在社交網站分享她與C朗的家庭照】

C朗拿度保持驚人入球率12年 賢內助女友照顧家庭讓愛郎專注事業

+ 3

【足球熱話】C朗女友火熱迎聖誕 極性感喱士內衣曬長腿

【體育熱話】C朗女友能跟上「體能王」男友操練 全靠一種運動

【足球熱話】C朗在家操到女友喘氣 曾令對手缺氧引曼聯收購

【足球熱話】C朗讓女友操刀剪髮 曾說跟她做愛爽過入金球

【C朗】首次不用代母 C朗女友佐真娜周日誕千金

【C朗與佐真娜一樣愛運動，身材弗爆】（按圖放大）

+ 9

【C朗馬德拉群島行山聚天倫】（按圖放大）