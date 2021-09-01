英超︱C朗稱回曼聯全為費Sir　「我終於回到屬於自己的地方！」

C朗拿度落實「回家」，跟曾效力6年的曼聯簽約。36歲的他，與紅魔鬼簽約兩年，並可選擇再續約多一年。

他目前正隨葡萄牙國家隊集訓，為世界盃外圍賽作準備，期間他已抽空拍攝披上全新曼聯戰衣的官方宣傳照，相片只有正面，到底C朗能否穿回屬於他的傳奇7號球衣？



曼聯以1500萬歐元（約1285萬英鎊）轉會費，再次簽入C朗拿度。2003年首度加盟時，他仍是個18歲的少年，18年後，歲數增長一倍的C朗，終於重返令他名滿天下的奧脫福。

C朗回來了！落實回到曼聯後，C朗拿度再披紅魔戰衣拍攝宣傳照。（Getty Images）

C朗：我愛曼聯，曼聯愛我！

他在Instagram以長文抒發心路歷程，「每個認識我的人，都知道我對曼聯無盡的愛。我在這間球會的年月絕對是妙不可言，我們在足球路上一起成就的一切，已書寫在這偉大球會歷史輝煌一頁。」

「當我看到自己重返奧脫福的消息傳遍全球，我現在不知如何解釋自己的感覺」，C朗說，「在我多次以對手身份與曼聯對戰、感受到看台上曼聯球迷一直對我的熱愛和尊敬，那就像夢想成真——那絕對是百分之百構成夢想的成分！」

C朗回到曼聯，豪言要再次為曼聯贏盡錦標。（Getty Images）

「我們一起讓它再次發生吧！」

他細數自己球員生涯最重要的6個第一次，全部都是因曼聯而起，「我的第一個聯賽冠軍、第一個盃賽冠軍、第一次獲葡萄牙國家隊徵召、第一個歐聯冠軍、第一個歐洲金靴獎、第一個金球獎，全部都是在我跟曼聯的特別聯繫之下誕生。」

C朗在Instagram首度發表重返曼聯感受。（Instagram＠Cristiano）

一如以往，C朗沒有多懷緬昔日成就，再次許下豪言：「上一頁的歷史已成過去，我承諾，如今歷史將再度被改寫！」他聲言：「我就在這裏，回到屬於我的地方，我們一起令它再度發生！（I’m right here! I’m back where I belong! Let’s make it happen once again!）

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C朗明言，今次回曼聯完全是因為恩師費格遜。（Getty Images）

回曼聯全因費Sir

他在文末特別加上備註，一句「費Sir，今次全為了你……」（PS - Sir Alex, this one is for you…）道盡兩師徒之間的恩義。當年曼聯傳奇領隊費格遜在一場友賽中，看中效力士砵亭的C朗，想盡辦法將他帶到奧脫福。當時C朗踢法花巧而個人化，費Sir悉心教導下，栽培他一步步成為一代巨星。

C朗效力曼聯6年，292次上陣攻入118球，與恩師費格遜一起創下自1999年三冠王過後，曼聯光輝新一頁。他在2009年離隊轉投皇馬，寫下球員生涯高峰，2018年轉投意甲班霸祖雲達斯，至今夏離開都靈，重返曼徹斯特。最初消息指，C朗的目的地是曼城，而非曼聯，不過盛傳關鍵時刻費格遜打了一通電話給C朗，並改變一切。事實是否如此，暫時無法證實，但C朗這個註腳，顯示他多少確是為報卻費Sir昔日的恩情，才選擇重返曼聯。

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盛傳曼聯特別向賽會申請，讓C朗再次穿上7號球衣。（Getty Images）

曼聯傳為C朗申請7號球衣

至於他能否穿回首次效力曼聯時的7號球衣，目前仍是個謎。紅魔目前的7號球衣主人，是烏拉圭前鋒卡雲尼。英超球季已經展開，包括球衣號碼在內的球員註冊程序已完成，根據賽會規定，除非卡雲尼離隊，否則不可在球季中途轉換球衣號碼。

不過愛爾蘭獨立報章Sunday World記者龐馬（Kevin Palmer）指出，隨丹尼爾占士離隊，曼聯入紙申請將卡雲尼更改為21號，讓C朗穿上7號球衣。這種申請以往從未獲批准，不知英超賽會是否願意為C朗特別破例。

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