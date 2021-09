英超︱C朗稱回曼聯全為費Sir　「我終於回到屬於自己的地方！」

C朗拿度落實「回家」,跟曾效力6年的曼聯簽約。36歲的他,與紅魔鬼簽約兩年,並可選擇再續約多一年。

他目前正隨葡萄牙國家隊集訓,為世界盃外圍賽作準備,期間他已抽空拍攝披上全新曼聯戰衣的官方宣傳照,相片只有正面,到底C朗能否穿回屬於他的傳奇7號球衣?



曼聯以1500萬歐元(約1285萬英鎊)轉會費,再次簽入C朗拿度。2003年首度加盟時,他仍是個18歲的少年,18年後,歲數增長一倍的C朗,終於重返令他名滿天下的奧脫福。

C朗回來了!落實回到曼聯後,C朗拿度再披紅魔戰衣拍攝宣傳照。(Getty Images)

C朗:我愛曼聯,曼聯愛我!

他在Instagram以長文抒發心路歷程,「每個認識我的人,都知道我對曼聯無盡的愛。我在這間球會的年月絕對是妙不可言,我們在足球路上一起成就的一切,已書寫在這偉大球會歷史輝煌一頁。」

「當我看到自己重返奧脫福的消息傳遍全球,我現在不知如何解釋自己的感覺」,C朗說,「在我多次以對手身份與曼聯對戰、感受到看台上曼聯球迷一直對我的熱愛和尊敬,那就像夢想成真——那絕對是百分之百構成夢想的成分!」

C朗回到曼聯,豪言要再次為曼聯贏盡錦標。(Getty Images)

「我們一起讓它再次發生吧!」

他細數自己球員生涯最重要的6個第一次,全部都是因曼聯而起,「我的第一個聯賽冠軍、第一個盃賽冠軍、第一次獲葡萄牙國家隊徵召、第一個歐聯冠軍、第一個歐洲金靴獎、第一個金球獎,全部都是在我跟曼聯的特別聯繫之下誕生。」

C朗在Instagram首度發表重返曼聯感受。(Instagram@Cristiano)

一如以往,C朗沒有多懷緬昔日成就,再次許下豪言:「上一頁的歷史已成過去,我承諾,如今歷史將再度被改寫!」他聲言:「我就在這裏,回到屬於我的地方,我們一起令它再度發生!(I’m right here! I’m back where I belong! Let’s make it happen once again!)

C朗明言,今次回曼聯完全是因為恩師費格遜。(Getty Images)

回曼聯全因費Sir

他在文末特別加上備註,一句「費Sir,今次全為了你……」(PS - Sir Alex, this one is for you…)道盡兩師徒之間的恩義。當年曼聯傳奇領隊費格遜在一場友賽中,看中效力士砵亭的C朗,想盡辦法將他帶到奧脫福。當時C朗踢法花巧而個人化,費Sir悉心教導下,栽培他一步步成為一代巨星。

C朗效力曼聯6年,292次上陣攻入118球,與恩師費格遜一起創下自1999年三冠王過後,曼聯光輝新一頁。他在2009年離隊轉投皇馬,寫下球員生涯高峰,2018年轉投意甲班霸祖雲達斯,至今夏離開都靈,重返曼徹斯特。最初消息指,C朗的目的地是曼城,而非曼聯,不過盛傳關鍵時刻費格遜打了一通電話給C朗,並改變一切。事實是否如此,暫時無法證實,但C朗這個註腳,顯示他多少確是為報卻費Sir昔日的恩情,才選擇重返曼聯。

盛傳曼聯特別向賽會申請,讓C朗再次穿上7號球衣。(Getty Images)

曼聯傳為C朗申請7號球衣

至於他能否穿回首次效力曼聯時的7號球衣,目前仍是個謎。紅魔目前的7號球衣主人,是烏拉圭前鋒卡雲尼。英超球季已經展開,包括球衣號碼在內的球員註冊程序已完成,根據賽會規定,除非卡雲尼離隊,否則不可在球季中途轉換球衣號碼。

不過愛爾蘭獨立報章Sunday World記者龐馬(Kevin Palmer)指出,隨丹尼爾占士離隊,曼聯入紙申請將卡雲尼更改為21號,讓C朗穿上7號球衣。這種申請以往從未獲批准,不知英超賽會是否願意為C朗特別破例。

C朗回來了!

