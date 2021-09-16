美國體操隊醫性侵案燒至FBI身上　比拉絲與隊友哭訴探員瀆職

美國體操隊性侵醜聞，並未隨作為始作俑者的隊醫拿薩（Larry Nassar）被判相當於終身監禁的刑罰告一段落，這個被指曾性侵265個少女的惡魔，之所以能作惡長達30年以上依然橫行無忌，全因獲得警方包庇或相關人等失職所致。

比拉絲（Simone Biles）為首的多位體操名將，齊到美國國會作證，揭穿美國聯邦調查局（FBI）以至美國體操隊和奧委會在事件中種種黑暗面。



拿薩事件牽一髮動全身，一個醫生竟可肆意性侵大量女童，一大原因FBI未有理會眾多女孩的長年控訴。美國國會司法委員會立案調查，FBI在事件中的缺失。

美國體操女王比拉絲、拉絲曼（Aly Raisman）、馬朗妮（McKayla Maroney）3大奧運冠軍聯同多位受害人，齊到國會山莊作供，比拉絲的發言擲地有聲：「我譴責拿薩，同時譴責造就他肆意性侵犯的整個體系。」

美國體操名將（左起）拉絲曼、比拉絲、馬朗妮和妮高絲，到美國國會作證，指出FBI探員如何在拿薩事件中瀆職。（Getty Images）

比拉絲在作供中途，難過得落淚。（Getty Images）

比拉絲：整個體系也可恥！

她聲言，遠在她作出正式投訴之前，美國體操隊、美國奧運及殘奧委員會均「早已經知道我被他們的官方隊醫性侵犯」，可惜一班大人裝聾扮啞，她認為，正在服刑的拿薩罪有應得，過程中為他掩護的人也應問責，否則同樣情況會再度出現。

比拉絲直指問題核心，「今次真是感到FBI為保護美國體操隊和美國奧委會，對我們的投訴視而不見，這一點必須改正。」比拉絲感慨：「當一個掠奪者傷害孩子，後果應當來得迅速和嚴重，夠了就是夠了（enough is enough）」，作供中途她難過得哭了。

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她訴說，被性侵的傷疤至今仍纏繞她們每個人，「這個男人帶來的傷害，直至近日東京奧運仍在困擾着我……2020年春天宣布東京奧運會延期一年，意味在那365天我每天到體育館治療室時也會想起被侵犯的經歷。正如我之前所說，唯一每天推動我的目標，就是不讓今次危機被遺忘。」

比拉絲在作供過程中，曾提出一個沒有人能回應的問題：「一個女孩子有多大價值？」

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2012倫敦奧運得到1金1銀的馬朗妮，說起FBI探員杜撰和虛構她的供詞時激動得淚流滿面。（Getty Images）

馬朗妮：我想知道他們保護誰？

世錦賽3金得主兼倫敦奧運女團金牌成員馬朗妮供稱，當她只得15歲的時候，有一晚發現隊醫騎在全身赤裸的自己身上，那只是她無數次被對方性侵的其中一幕，「我以為，我會在那一晚死去」。

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拿薩多次借治療為名，性侵犯馬朗妮，當她報警的時候，她說FBI「輕輕帶過甚至不去理會」她的控訴，調查過程一拖再拖，「他們如果不會保護我，我想知道他們嘗試保護誰？」她供稱，「FBI選擇將我所說的加以杜撰和虛構，來保護一個連環兒童性侵罪犯。」馬朗妮質疑，「假如我們的FBI探員都在準備將性侵投訴放入櫃桶底，那報警來做什麼？他們擁有針對兒童性侵的合法證據，卻什麼也不去做。」

她指出，被FBI盤問我過程令她需要更長時間才能康復過來，「只是因為有人並不完全信任我們的供詞，令我們遭受漫長的盤問過程，我們所有人都在懷疑發生在我們身上的事情。」

美國體操隊前隊長拉絲曼不滿，事件經過6年，至今連很多基本問題也得不到解答。（Getty Images）

拉絲曼：6年後仍未找到基本問題答案

2012、2016兩屆奧運美國體操隊隊長拉絲曼憤憤不平地說，距離她首次舉報被性侵經已6年，依然未獲回答，「仍要為最基本的答案和問責戰鬥」，她憶述，「2015年，得悉最少6名國家隊成員被拿薩性侵，其中一個甚至被拍下影片。基於侵犯者可以任意接觸孩子，第一件要做的事應是停止他，不過之後事件仍在繼續。」

「FBI未能及時查問相關人等，即使我已要求作供多次，他們超過14個月之後才找我。 紀錄顯示，Steve Penny（美國前體操協會會長）、FBI探員Jay Abbott和他們的屬下全是為拿薩掩藏罪行的幫兇。」

美國體操隊前軍醫拿薩被判相當於終身監禁的刑罰，然而大量協助他掩藏罪行的人，仍然逍遙法外。（Getty Images）

「Steve Penny安排FBI到奧運訓練中心向我取口供，讓我完全在美國體操隊和奧運及殘奧委員會控制和監察之下。作供當日Steve Penny到場向我施壓，我感到FBI同意拿薩求情協議的壓力，探員大大貶低我指控的嚴重性，使我覺得我作出的刑事指控不值得追溯下去。」

她續稱，「專責調查拿薩一案的探員，與Steve Penny見面飲啤酒，商討奧運期間的就業機會，另一個FBI探員在沒有訪問過受害人的情況下，與Steve Penny決定司法權限。我見證過多位美國體操隊、美國奧委會和FBI高層在沒有任何解釋他們對事件的角色之下辭職，部分甚至因表現獲得公開感謝、遣散費或獎金。」拉絲曼字字鏗鏘，「我的性侵投訴，不止被美國體操隊和美國奧委會埋葬，同時也被連最基本責任也做不到的FBI探員處理失當。」

美國前體操協會會長Steve Penny因拿薩事件被起訴，作為主要幫兇之一，他僅面臨2至10年的刑罰。（Getty Images）

拉絲曼指出，「我們不能修復一個我們不明白的問題，在我們得到所有事實之前，我們不能了解到問題所在。」她訴說，「過去幾年，痛苦地了解到受害者的治療過程，與性侵個案被如何對待息息相關。」她批評，FBI的調查猶如「估估吓」（like guesswork），警告當局如不盡快正視嚴重漏洞，未來只會不斷成為更多女性的夢魘。

拿薩牽涉的性侵案件，最早被指可追溯至1990年代，受害者多達265人，當中不少為未成年女性，如此嚴重罪行，竟可行兇多年而不受制裁，全因美國體操界以至美國奧委會眾多高層不知何故同時包庇，加上FBI探員有瀆職之嫌。區區一個醫生，為何同時得到眾多高層眷顧為他掩飾罪行？到底背後是否牽涉更多不為人知的幕後交易，還是另有故事？

拉絲曼和比拉絲她們明知傷口再次被揭開，也勇敢地再次站出來到國會山莊作供，為的就是不希望再有女孩承受跟她們一樣的痛楚。她們等待6年也得不到答案，在各大體育機構官官相衛之下，最終會是拖延日久之下不了了之，還是會有真相大白一日？暫時看來是未許樂觀的。

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