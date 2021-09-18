全運會｜李嘉維組手失落銅牌戰　盡力而戰和局被判輸心有不甘

港隊空手道男將欲在全運好事成雙，僅差一步。

李嘉維在男子組手75公斤級賽事銅牌戰面對山西選手，雙方未能得分下被判落敗。李嘉維賽後坦言，對裁判的判決有點難以理解，但已盡全力比賽，加上帶傷上陣，已經搏盡無悔。



李嘉維在今早1/16決賽先以2：0挫廣西代表覃炳桂，晉級1/8決賽以0：1僅負四川選手孫紹杰，落入復活賽。李嘉維在復活賽以1：0險勝浙江的陳錦超，殺入銅牌戰，遇上山西選手高璇儀。

李嘉維在開賽後兩、三次攻擊，擊中後高璇儀狀甚痛楚，甚至「踎地」，狀似要定過神來才可繼續比賽。李嘉維該些攻擊均被裁判指出手過重，遭到警告。臨近末段，李嘉維有一拳擊中對手，但被判未能得分，港隊提出抗議。惟裁判觀看錄影帶後，維持原判。雙方在時間完結時未能得分，打成0：0，裁判判定高璇儀獲勝。

李嘉維在銅牌戰不敵山西選手。（資料圖片／賴家俊攝）

李嘉維賽後坦言，對於高璇儀的誇張表現感到有點驚訝，因為自己真的跟足賽例規定的6個得分要素去打，即是適當時機、適當距離、合適的技術、速度和力量，並要保持良好態度和警覺性，簡單而言就是點到即止。

「第一拳我知自己較重，之後兩拳已經收力，但對手誇張地面容扭曲，令我有點震驚，可能我的拳風嚇倒他吧……這樣裁判就留下印象，認為我出拳太重……是有點不甘，但我真的盡力了。」

李嘉維稱負傷上陣，反而更放膽作戰。圖為2018年亞運會比賽戰况。（資料圖片／港協暨奧委會）

李嘉維亦指，今日1/16決賽對四川選手孫紹杰一戰弄傷膝蓋，三次脫骱，經物理治療師檢查後，帶傷上陣，但自己沒因此氣餒，反而更搏盡，所以對整體表現感到滿意。

完成全運會後，李嘉維將返港備戰年底的世界錦標賽，期望再創佳績。

李嘉維滿意在銅牌戰表現，不會氣餒。（取自李嘉維Instagram）

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