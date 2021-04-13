疫流搏擊︰空手道｜李嘉維疫下訓練更靠自己　反思比賽外傳承之路

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-13 18:24

2020年東京奧運因為疫情影響而延期，到目前為止東京奧組委決定今年暑假舉辦奧運，而奧運各項目資格賽在疫情陰霾下，相繼在全球陸續舉行。空手道今年首次納入奧運項目，對本港空手道運動員來說，是難得一次夢寐以求打入奧運的機會，可是受疫情影響下，不少運動員因資格賽推遲，至今仍然在競逐入奧資格。今次〈疫流搏擊〉的受訪者，便是有份競逐奧運空手道比賽入場券資格，資格賽最後一搏的香港空手道運動員（組手）李嘉維。 文、攝：賴家俊

▍疫下更珍惜體院訓練機會

踏入第十二年運動員生涯的李嘉維（Jimmy），本來曾想過打完上一屆亞運便退役。但當2020東京奧運宣布空手道首次成為奧運項目，他便以打奧運為他目標，可是因為疫情影響，至今要等到六月最後一場奧運資格賽才知道自己能否入奧，成為香港第二位入選出賽東奧的空手道運動員？

本來每年都有大約十二場空手道國際賽賽事，平均一個月便有一站賽事。但在疫情影響下，比賽要視乎主辦國會否如常主辦賽事，例如早前土耳其如常舉辦賽事，我四月尾會去葡萄牙參加國際賽，六月便去巴黎打最後一場奧運資格賽。 李嘉維

2020年，受到新冠疫情影響，體育學院亦要閉館幾個月，Jimmy亦要和其他運動員一樣，轉戰體院以外的地方，靠自己的意志和堅持繼續訓練。「其實不論有沒有體院，運動員都要靠自己去練習，但體院內有計劃安排，你不想練也不可以；但閉館後的時間，所有的訓練真的靠自己堅持做下去。」他表示，經歷過這幾個月和師兄弟在公園訓練的歲月，讓他更珍惜體院重開後的練習機會。

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▍教學影片加入創意助學童理解

疫情影響很多運動員，但2020年對他們來說是難得的一年，讓他們靜下來去思考一些一直以來沒有想過的事情，或作其他嘗試。Jimmy自從在母校學習空手道後，曾有過回母校教學弟妹的經驗，後來跟從師父學習怎去教小朋友，累積經驗。上年自疫情爆發以來，他見其他國家的空手道運動員都轉往線上教學發展，故而也開始作出有關嘗試。雖然曾一度給前輩質疑成效，但其後讓他摸索出適合自己和學員的模式，他首先在Youtube開了一個教空手道或與其他運動員跨界交流的頻道〈Uncle Jimmy Karate〉，並在所有運動場館勒令閉館期間，他在師兄弟的協助下亦開拓自己的線上兒童空手道教學班。

李嘉維將參與六月最後一場奧運資格賽。（賴家俊 攝）

一開始線上教學時，教了三四堂，發現學生開始覺得悶，有些家長便會選擇復實體課後才再回來，我明白我要作出改變！ 李嘉維

為了讓學生能做到只是看屏幕，都會有些得著，Jimmy開始落心機在課前的準備。首先準備了很多圖畫和影片，輔以中、英和日文的簡單單字，或者選用屬會的教學影片加插課堂中，逐招拆解，輔以用軟件在動作中劃上箭咀和方向，讓小朋友更容易理解，令他們更期待之後會學的東西。「這個改變後，課堂開始變得生動活潑，本來說等實體課的家長，九成多都肯繼續讓子女繼續線上課程。線上課程的新學生，現在實體課復課後都繼續有回館跟我們學習。」

學習空手道至今二十多年，疫情一年李嘉維反問自己，空手道對他的人生改變了很多，他能否將當中的得益傳給下一代？推動空手道的普及化？「空手道運動來自日本，不同其他競技運動，空手道包含很多日本禮儀，例如我們見到師父要敬禮，見到同門要點頭，是較有階級觀念的運動，但亦是一個好好的禮儀教育。」他表示，現在一代小朋友很多只是用手機或電腦與人溝通，很少可以從一門與人接觸的運動中寓技藝學習之外亦學社交禮儀，從學習中讓他們變得更有禮貌。即使Jimmy現在仍是全職運動員身份，但他亦想多推動兒童空手道教學，最近亦參與管理屬館新設的道場，參與兒童教學班工作。

本來打完上一屆亞運的Jimmy曾考慮過退役，但奧運的機會讓他推遲了這個選項。而疫情影響了奧運延期，接著便是2022年杭州亞運。現在除了應付奧運資格賽外，便是挑戰九月他從未打過的全運會賽，並希望在運動員職業生涯落幕前，能打下一年後他最後一場亞運賽。

有時人生未必一切如計劃行事，冥冥中又另有天命，常言說「既來之則安之」，但每一位運動員永遠希望能盡任何機會，拼盡最後的體力，讓自己的運動生涯，無憾地畫上濃墨重彩的最終筆！

武圖App2

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