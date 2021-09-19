英超｜利物浦3球淨勝水晶宮保不敗　史達寧食詐糊曼城悶和修咸頓

英超第5輪的周六10點場，利物浦﹑曼城及阿仙奴同時出擊。



利物浦對水晶宮：

周中戰畢歐聯的利物浦，今仗返回晏菲路球場，主帥高普決定輪換，新加盟的中堅干拿迪首度正選登場，與雲迪積克扼守中路，森美卡斯及占士米拿擔任左右二閘，前線繼續由沙拿及沙迪奧文尼攻堅。

水晶宮開賽初段頭威頭勢，紅軍防線現險象，一次罰球攻勢，幸好艾利臣回身撲出皮球中柱。利物浦及後還以顏色，在左路發動攻勢，伏兵遠柱的佐敦軒達臣接應文尼的傳中，第一時間撞射攻門，水晶宮門將古亞達及時擋出，力保不失。

艾利臣初段及時撲救，助利物浦保住清白之身。（路透社）

上半場中後段，利物浦再有黃金機會，隊長佐敦軒達臣右路傳中，入楔的堤亞高艾簡達拿鮮有地以頭槌攻門，古亞達撲出不遠，迪亞高祖達近門補射，惟一飛衝天，紅軍依然未能開紀錄。

水晶宮久守必失，森美卡斯開出角球，沙拿接應頭槌攻門，古亞達再度撲出，卻落在沙迪奧文尼門前補射建功，紅軍43分鐘打破僵局。

沙迪奧文尼門前補射建功，上半場末段先開紀錄。（路透社）

水晶宮領隊韋拉「撳掣」力爭收復失地，上仗梅開二度的前鋒艾度亞迪（Odsonne Édouard）後備入替，隨即在利物浦防線製造危險鏡頭，幸好艾利臣及時沒收。

利物浦死球攻勢再有進帳，雲迪積克接應角球頭槌二傳，沙拿無人看管抽射破網，78分鐘再下一城，加上拿比基達球不着地妙射奠勝，利物浦最終主場3球輕取水晶宮。

沙拿近門抽射建功，為利物浦奠定兩球勝局。（路透社）

般尼對阿仙奴：

上場終在英超打開勝利之門的阿仙奴，今仗作客般尼，最後一關繼續由蘭斯達爾把守，4人防線與上星期聯賽相同，日本新丁富安健洋繼續擔正。

布卡約沙卡一次突破博得犯規，今季正式加盟的奧迪加特主射罰球，妙射越過人牆破網，30分鐘先拔頭籌。兵工廠下半場未能再添紀錄，結果一球險勝般尼，全取3分，聯賽兩連勝。

奧迪加特罰球妙射入網，阿仙奴上半場領先1：0。（路透社）

曼城對修咸頓：

「藍月亮」上半場中段有開紀錄的大好機會，加比爾捷西斯右路地波傳中，尾柱的貝拿度施華飛到盡，惜未能將皮球送入網內。曼城上半場餘下時間圍攻修咸頓，惜未有斬獲，半場互無紀錄。

曼城久攻不下，岩士唐殺入禁區，基爾獲加情急回防撞跌對手，球證摩斯翻查VAR後，認為獲加沒有犯規，推翻12碼，及後迪布尼入替費蘭甸奴增強攻力。完場前，史達寧門前補射入網，可惜越位在先「食詐糊」，結果曼城與修咸頓互交白卷，各得1分。

基爾獲加禁區內犯規一度輸12碼，並領紅牌，球證摩斯及後翻查VAR後推翻判決。（路透社）

英超第5輪戰果：

+ 1

👇👇即時睇英超第5輪直播賽程👇👇