全運會．劍擊｜港男花劍隊銅牌戰挫江蘇　女花力戰飲恨梗頸四完賽

陝西全運今日（20日）上演花劍團體賽，男﹑女子隊同以5號種子出戰。

男子花劍隊在張家朗缺陣下，照常打入銅牌戰，最終擊敗江蘇隊，連續兩屆奪得全運銅牌。

女子花劍隊方面，一眾女將打出驚喜，一劍勇挫浙江隊躋身4強，可惜及後連輸兩場，最終以「梗頸四」完成賽事。



香港花劍隊昨（19日）出戰個人賽，蔡俊彥8強止步，無緣獎牌，今日轉戰團體賽，力爭為港隊再添獎牌。

蔡俊彥8強止步 再偕張小倫楊子加力爭團體賽獎牌

蔡俊彥與「大師兄」張小倫更在32強相遇，最終後者取勝晉級16強。（中國擊劍協會）

由張小倫﹑蔡俊彥及楊子加組成的男子花劍隊，以5號種子身份直入8強，與上海隊爭奪4強席位。港隊未遇太大壓力，以45：29輕取上海隊，順利躋身4強將鬥頭號種子福建隊。

港隊初段稍為落後，戰至中段由蔡俊彥急起直追，比分收窄至22：25，可惜未能乘勢反先，被福建隊一隊拉開10分的差距，個人賽冠軍黃夢愷擴大領先優勢至12分，守尾門的蔡俊彥未能平反敗局，以29：45落敗，將與江蘇隊爭奪銅牌。

港隊在銅牌戰一直領先江蘇，即使對方一度試圖收窄分差，但三子力抗壓力，最終以45：36力克江蘇，連續兩屆全運會花劍團體賽摘銅，亦是港隊今屆第5面獎牌。

楊子加發揮穩定，協助港隊奪得一面銅牌。（中國擊劍協會）

女子花劍隊打出驚喜 勇闖4強屈居第4名

同列5號種子的女子隊，輪空後在8強鬥浙江隊。女子花劍隊由鄭曉為﹑符妤名﹑關渝澄及范琳娜出戰，面對4號種子浙江隊，中段港隊一度拉開6分優勢，對方及後急起直進反先，但港隊「4小花」未有放棄，一度追成39：39平手，最終以42：41勇挫對手，與男子隊齊躋4強。

女子隊其後挑戰頭號種子福建隊，結果與男隊一樣，以33：45落敗，與陝西隊爭奪銅牌。

港隊銅牌戰有個好開始，鄭曉為連取5分先拔頭籌，其後被陝西收窄比分，港隊第4局換人，由關渝澄後備入替，其後一度打成17：17平手，可惜被陝西拉開比分，結果港隊以36：45不敵對手，最終以第4名完成賽事。

香港女子花劍隊殺入銅牌戰，可惜不敵陝西隊得第四。（中國擊劍協會）

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