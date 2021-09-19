全運會・劍擊｜蔡俊彥8強止步　再偕張小倫楊子加力爭團體賽獎牌

香港花劍隊周日（19日）在全運個人賽出擊，張小倫與楊子加先後在32強及16強被淘汰出局後，蔡俊彥亦在8強力戰下落敗，未能再下一城，意味港隊未能突破上屆男花個人賽銀牌佳績，3人將在周一（20日）轉戰團體賽，力爭獎牌。



東京奧運個人賽金牌得主張家朗日前在深圳出發往天津前，發現左膝腫脹不適，港隊為安全計安排他退賽，即時返回香港體育學院接受檢查，證實半月板受傷並在港養傷中。男花餘下主力包括奧運代表蔡俊彥、「大師兄」張小倫以及楊子加在小組賽分途出擊，3人過關斬將勇闖下午的32強。

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蔡俊彥與「大師兄」張小倫更在32強相遇，最終後者取勝晉級16強。（中國擊劍協會）

蔡俊彥成唯一闖8強港將

兩名東京奧運代表蔡俊彥與張小倫在32強硬撼，最終由世界排名第12的蔡俊彥以15：7取勝，與以15：5力剋廣東隊吳子龍的港將楊子加，雙雙晉身16強。其後楊子加以7：15不敵陝西劍手黃永希，無緣晉級。蔡俊彥則以15：13擊敗福建隊代表陳偉全，成為唯一闖入8強港將，對手為山西隊許杰。

蔡俊彥則以15：13擊敗福建隊代表陳偉全，成為唯一闖入8強港將。（中國擊劍協會）

8強戰，蔡俊彥在初段落後1：3下追平4：4，其後雖緊咬比數至1分差距，惟中段被對手接連得分拉開分差，陷入劣勢的蔡俊彥在尾段連取6分，一時氣勢大盛，惜最終仍以13：15落敗，無緣4強。

蔡俊彥在16強力克對手。（中國擊劍協會）

女花方面，鄭曉為於小組賽以第8名晉身32強，同得4勝2負的符妤名及關渝澄亦分別以第10及11名出線。最終鄭曉為與符妤名在16強分別以6：15、7：15不敵對手，無緣8強。

在奧運16強止步的蔡俊彥轉戰全運，勇闖8強後無緣爭牌，將在明日與隊友轉戰團體賽。（資料圖片／高詩琦攝）

港隊於上屆全運憑崔浩然奪得個人賽銀牌，亦與張家朗、張小倫及陳建雄贏得團體賽銅牌。男女花劍隊將在明日轉戰團體賽力爭獎牌。

港隊在上屆全運男花團體賽奪銅。（資料圖片）

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