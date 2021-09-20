英超｜C朗3次禁區跌倒遭球證艾堅遜無視　蘇斯克查：有兩球是12碼

曼聯在英超作客以2：1險勝韋斯咸，這場比賽充滿話題，例如連格倒戈射入世界波為曼聯致勝，勞基梳爾補時手球輸12碼，莫耶斯換入麥克盧保主射，但被迪基亞救出，曼聯得以保住勝局。至於焦點人物C朗除了為曼聯扳平1：1外，在下半場尾段一而再博12碼，但球證艾堅遜全數沒有理會，也沒有看VAR。C朗的表情也由第一次的失望，去到最後一次變成苦笑。



全場戰況：C朗聯賽第二擊又有波入 連格做功臣領曼聯2：1挫韋斯咸

C朗上半場入球連環睇：

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77分鐘，當時兩隊踢成1：1，C朗在左路接應勞基梳爾的傳球，入到禁區，面對韋斯咸右閘華迪美高法爾。他以假動作，再變速轉向落底線，疑被華迪美高法爾絆倒。球證艾堅遜馬上做出沒有犯規的動作，C朗十分失望及詫異，跪地抱頭，還指一指自己的眼睛，般奴費南迪斯亦向艾堅遜投訴，但他沒有到場外翻看VAR片段。

華迪美高法爾攔阻C朗的進襲。（Getty Images）

C朗變速轉向，華迪美高法爾出腳一攔。（Twitter）

【C朗疑似被華迪美高法爾絆跌逐格睇】

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【C朗發現球證沒有判罰12碼，十分失望及激動】

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85分鐘，連格左邊禁區K角位以右腳傳中，C朗門前入楔搶點，韋斯咸的奧邦拿及艾朗加斯威爾與C朗有點身體接觸，之後C朗倒地，他見艾堅遜沒有吹罰12碼，大力拍地，露出難以置信的神情。C朗指艾朗加斯威爾有拉衫，導致他跌倒。

91分鐘，當時曼聯領先2：1，C朗從左路帶波入禁區，面對且戰且退的葛特蘇馬。C朗加速往底線方向，蘇馬出腳攔截，C朗剛好將皮球踢前一點，蘇馬碰不到皮球，將C朗絆倒。艾堅遜再一次沒有吹罰，也沒有看VAR的意欲。C朗這次已經沒有憤怒及意外的表情，一臉苦笑，還跪在地上做出一個雙手合什的動作。

從後看蘇馬出腳攔截C朗的時刻。（Twitter）

【C朗遭蘇馬攔截逐格睇】

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雖然C朗尾段這3球都博不到12碼，但曼聯靠連格的世界波加上迪基亞在補時撲出麥克盧保的12碼，作客以2：1擊敗韋斯咸。很多網民都質疑球證艾堅遜的判決，賽後曼聯領隊蘇斯克查被問到C朗這3球是否應該獲得12碼，他亦質疑艾堅遜，他說：「第一球及最後一球都肯定是12碼，這是毫無爭議的。希望未來不會變成『C朗永遠都不會獲得12碼』。」

蘇斯克查回應賽後提問時，表示要小心一點回答，但他都坦言C朗應該博得兩球12碼。（路透社）

英國著名主持摩根（Piers Morgan）也為C朗抱不平，他在Twitter上表示：「C朗應該獲得至少兩球12碼，甚至有可能全部3球。荒謬的球證。」前曼聯中場舒韋恩史迪加亦在社交網站表示，蘇馬對C朗的攔截明顯是12碼的犯規。

C朗「愛回家」：

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