足球熱話｜侯克宣布喜訊又做爸爸　現任太太是前妻姪女

巴西球星侯克（Hulk）日前在Instagram宣布喜訊，現任妻子Camila Angelo懷上身孕，他又要做爸爸了！這家人的關係複雜在於，Camila Angelo是侯克前妻Iran Angelo的姪女，而侯克與前妻亦育有3名子女。



效力明尼路的35歲巴西球星侯克在Instagram宣布，即將迎接他的第4個孩子。他表示得到上天的祝福，衷心感謝神，他會無條件地疼愛這名孩兒，希望他可以健康出世及成長。

侯克不時會在網上分享與太太的溫馨時刻。（侯克Instagram）

侯克分享了他跟32歲現任妻子Camila Angelo的合照，兩人一起拿住腹中骨肉的超聲波照片。巴西球星尼馬也有留言祝賀，祝福侯克的孩子健健康康。

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這是侯克第4名子女，也是Camila Angelo與他的首份「愛情結晶品」。侯克與前妻Iran Angelo育有2子1女，但兩人在2019年7月離婚，結束12年的關係。離婚幾個月後，侯克同年年底被揭發跟Iran Angelo的姪女Camila Angelo拍拖，之後兩人更加在2020年3月結婚。侯克曾強調，他跟前妻Iran Angelo離婚前，並未跟Camila Angelo發展。

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