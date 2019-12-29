【足球】巴西球星侯克認戀前妻姪女　「我沒有什麼好隱瞞」

在中超上海上港落班的巴西球星侯克，今年7月正式與前妻Iran離婚，近日他被傳媒發現，其新女友正是前妻最愛錫的姪女Camila。 儘管事件曝光後，Iran及Camila雙雙將社交帳戶轉為私人戶口，但侯克透過發言人大方認愛，更直言「沒什麼好隱暪」。

侯克今年7月與結婚12年的前妻Iran離婚，兩人育有3名子女，侯克仍經常在instagram上載與子女共享天倫樂的照片，盡顯慈父一面。然而，日前巴西媒體《UOL》透露，侯克在10月已有新女友，正是其前妻Iran「最愛錫的姪女」Camila，震撼巴西球壇。

侯克在2016年轉戰中超，加盟上海上港至今，是隊中主力射手。（新華社）

報道刊出後，侯克透過其發言人證實與Camila的關係，並表示：「我的透明度一向很高，沒什麼好隱暪的」，他亦已在早前致電Camila的父母及哥哥，向他們解釋兩人的關係。

31歲的Camila與其阿姨Iran感情一向要好，經常出雙入對，在事件曝光前，Iran經常在Instagram上載合照，然而在侯克承認與Camila的戀情後，Iran已將其帳戶轉為私人帳戶。

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傳媒稱，儘管侯克的發言人指Camila沒有Instagram帳戶，但一個名為「camila.angelooficial」的帳戶亦經常張照她與Iran的合照，並在近日關閉帳戶前，疑向Iran發言：

「Iran姨姨，首先我想告訴你，這段訊息並非任何解釋或辯解，我需要告訴你一些事，但不幸地我無法私下告訴你。儘管一切已跟你無關，我仍很愛你、也很在乎你的感受，所以我希望你知道，就算每個人都有不同意見、有很多傳言，但我不會批評他們，因為外人根本不知道真正的情況，而他們似乎只想情況變得更糟。要面對一切很困難，但若不是事實，我就不會選擇去面對。」

侯克被揭與前妻姪女相戀，選擇大方承認。（視覺中國）

Iran回應《UOL》時，則忍不住批評侯克的決定：「很遺憾地，侯克在結束一段超過12年的婚姻後，他並沒有尊重過一個向他付出愛、情感、尊重及照顧的人－－包括他的子女，而他應該將子女的權益放在最高位。」