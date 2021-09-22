足球熱話︱巴洛迪利記仇8年大報復　入波後衝向對手瘋狂挑釁

「壞孩子」巴洛迪利（Mario Balotelli）近年淪為「人球」，這位前鋒今季效力土耳其球隊阿達納鐵路（Adana Demirspor），卻再度因出位舉止成為熱話。



「Why always me」、面無表情騷肌肉的慶祝動作，都是球迷對意大利前鋒巴洛迪利的集體回憶。

2013年這位射手效力曼城期間，就曾於季前熱身賽中，單刀後腳花式射門出界浪費機會，除了被世人恥笑，更遭當時為電視台擔任評述的前土耳其國腳耶辛（Sergen Yalcin）狠批「無腦」，又稱若自己是曼城時任領隊文仙尼，肯定會趕巴洛迪利離隊。

When Mario Balotelli did this against the Galaxy and was immediately substituted 😂 pic.twitter.com/I6q0OP1Z3q — ESPN FC (@ESPNFC) October 14, 2020

土超遇仇家 入波後瘋狂慶祝

這件事「巴神」默默記在「小器簿」上，他新季效力土超阿達納鐵路（Adana Demirspor），昨日一場聯賽，正正遇上由耶辛執掌的比錫達斯。

比錫達斯雖然踢到52分鐘已遙遙領先3：0，但阿達納鐵路60分鐘先追回一球，巴洛迪利於79分鐘更在禁區外勁射世界波，為球隊追近至2：3。

巴洛迪利轟入世界波，寸爆慶祝抗議「無腦論」逐格睇：（按圖放大）

+ 3

「巴神」報仇，8年未晚。他跟隊友擊掌慶祝入球後，隨即跑向場邊的耶辛，先叫一叫對方示意，再用雙手指向自己的頭，回應當年「無腦」批評，隊友見狀立刻上前把他拉開。

阿達納鐵路最終在補時7分鐘絕殺追和3：3，完場後雙方更差點因「巴神」的挑釁而爆發衝突。

Balotelli doesn’t look like he’s changed much. Here he is nearly starting a riot in Istanbul a few minutes ago.



Drops a little verbal grenade and then stands back to watch the chaos with a grin. pic.twitter.com/mBln3IaDC4 — Jamie Reid ⚽️ (@JamieRfootball) September 21, 2021

不過「巴神」一於少理，賽後更對自己的「報復」沾沾自喜，於Instagram上載有關「抗議」片段，寫道：「我們都有腦，有勇氣及大心臟，我為此而自豪。」獲車路士射手盧卡古讚好。

對手「還擊」踩多腳

然而耶辛似乎未有「屈服」，賽後繼續寸咀，向巴洛迪利開火。事緣上季比錫達斯原本有意收購「巴神」，但交易最終告吹，耶辛表示：「我不明白他為什麼做這個動作，可以是對自己未能加入我們而感到失望吧。」

他繼續「踩多腳」，看來有點慶幸交易未有完成，「當主席問我意見，我說球隊需要一個『少問題』的球員，但我沒有反對。巴洛迪利是個貴價、但會在場內外帶來問題的球員，我說若球隊簽他，管理層需負上責任，我不會承擔他搞事的後果。」

耶辛未有被巴洛迪利的舉行嚇怕，繼續暗寸對手。（路透社）

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