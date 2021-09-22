全運會︱洪荒少女傅園慧100米背泳摘銅　 再爆金句卻因一件事灑淚

2016年里約奧運100米背泳摘銅後以「洪荒之力」一夜成名的傅園慧，轉眼已25歲，不再是「洪荒少女」，也缺席了今屆東京奧運。

她昨日（22日）出戰全運會100米背泳決賽，雖奪得銅牌，卻因一件事痛哭，或留下遺憾地告別全運舞台。



第4度參加全運會的傅園慧，昨日出戰女子100米背泳決賽，結果以59.81秒摘銅，無緣三連霸，似乎已難重返高峰。

傅園慧在今屆全運動100米背泳奪銅。（新華社）

這位女將近年傷病纏身，笑言已對賽果很滿意，「我13歲參加全運會，當時比跟自己大一輪的隊員比，現在跟比自己小一輪的隊員比，感覺很old，自己比較年邁。」

她保持一貫表情誇張的風格，手舞足蹈地自嘲：「像是跨過了時代的變遷，見證了歷史的轉變。經驗，也沒什麼幫助。」

傅園慧在賽後受訪時繼續爆金句，表情誇張。（網上截圖）

「洪荒少女」傅園慧最新表情包：（按圖放大）

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有記者問她還有「洪荒之力」嗎？她斷言拒絕，「沒有了沒有了，年紀大了」；也透露這應是自己在全運會的告別戰。

雖然有傳媒提醒傅園慧，她現在才25歲，理應可游下去，惟她似乎很有自知之明，「才嗎？今屆有多少女運動員是25歲？我算是最老的吧。」

傅園慧近年受傷患困擾，未能出戰今屆東京奧運。（新華杜）

傅園慧向來給人「傻大姐」形象，但原來是她把一切哀傷留給自己默默承受。

其教練李雪剛因患上癌症倒臥在床，今屆未能親自督師，對傅園慧是沉重打擊；被記者追問下，這位樂天女孩也終展示脆弱一面，數次躲過鏡頭，不停地擦拭淚水。

她哽咽道：「教練身體不好，今天中秋節，本希望用冠軍送他中秋禮物，算是個安慰。但我實力有限，有點可惜......」

說起重病的教練，傅園慧不禁淚灑人前。（網上截圖）

外界關心，她明年會參加杭州亞運嗎？傅園慧表示，因今屆賽事「在家門前作賽，還是會努力一下」。訪問尾聲，她更向鏡頭比心，祝大家中秋節快樂，總算回復「傻大姐」本色。

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